OPINIÓ | Les necessitats de les persones grans

Direm que la necessitat és una cosa que la persona vol fer i que no pot fer-la ella tota sola i li cal una ajuda per portar-la a terme. Si la necessitat d´ajuda és deguda al procés d´envelliment estarem parlant de la necessitat d´una persona gran. Si la persona gran viu en companyia de familiars o parents més o menys llunyans o amistats que li donen l´ajuda quan la necessita, la necessitat deixa de ser necessitat.

Quan la persona gran no rep l´ajuda del seu entorn familiar o d´amistat cal recórrer a demanar l´ajuda externa: pública o privada. Si es tenen diners o la pensió ho permet o es tenen estalvis o l´entorn familiar es fa càrrec del cost, el problema es resol contractant a qui ajudi. En el cas contrari, cap al/la treballador/a social i a veure quina solució pot aportar.

Les necessitats personals: vida diària, habitatge, SAD (servei d´atenció domiciliària), maltractaments... són els temes en els quals tothom pensa i que totes les administracions pensen tenir ben cobertes. En un nivell bàsic això és cert. Però si parlem d´una ciutat «amiga de les persones grans», de totes les persones grans, no només de les que caminen bé i de pressa de les que poden mantenir activitats que en direm normals. De persones que es desfan en queixes quan les escoltes de tu a tu, però que no ho faran mai en públic perquè no volen molestar. D´un amic o d´una amiga, n´esperem una atenció i una delicadesa que a Manresa no es veuen enlloc. En posarem uns exemples.

Les voreres de Manresa són poc planes. Us proposem que agafeu uns caminadors i proveu de fer un trajecte posant tot el pes a davant com ho faria una persona gran. Ja veureu com acabeu per exemple el carrer Barcelona, i aquest encara és dels bons. O una cadira de rodes sense motor. Proveu els dos llocs, el de qui empeny i el de qui va assegut. Segur que ara entendreu per què les persones es queden a casa.

Proveu de trepitjar una «kk» de... Com us en sortiu? Imagineu-vos una persona que no s´hi veu gaire i a més no té l´equilibri d´un jove. Segur que ara entendreu per què les persones es queden a casa.

La persona gran s´acosta a les parets de les cases quan no va gaire segura. Doncs allà l´estan esperant les papereres i els armaris de les companyies de serveis, i aquests no solen canviar de lloc! Els anuncis de bars i botigues són obstacles mòbils que a les persones amb poca vista els fa molta por de topar-hi. Proveu d´anar amb els ulls clucs o tapats sense trampa. Segur que ara entendreu per què les persones es queden a casa.

Mireu una parada de bus que no tingui andana i només una llargada de bus d´espai reservat, o en què la vorera faci revolt com a la de la plaça d´Espanya. Segur que ara entendreu per què les persones es queden a casa.

La persona gran és molt sensible a les coses que li representen un perill. Val molt la pena de donar-li facilitats per assistir a un acte cultural a una trobada amb amics o amigues. Proveu de demanar per arribar tard a .. , o que no sereu a... La major part de persones grans es quedaran a casa

I quan una persona gran es queda a casa costa molt i molt d´aconseguir que torni a sortir. I si es queda a casa es perjudica la seva salut. I a nivell bàsic també l´hem de millorar en quantitat i en qualitat, i això vol dir que l´Ajuntament ha d´invertir molt més en les persones grans, i deixant d´invertir en altres sectors, perquè indirectament crearan més llocs de treball.