La promoció que fa la UBIC de Manresa a l'hivern ja té guanyadors

La promoció comercial d'hivern de la UBIC de Manresa ja ha fet el sorteig dels vint números guanyadors de vint premis de 300 euros en vals de compra.

Són els següents: 110.261 lliurat per Cokkito ( c/ Casanova, 8); 38.953, Equivalenza (c/ Guimerà, 15); 14.620, Calçats Nuanju (c/ Nou, 10); 118.735, Swing Manresa, Centre de Ball (c/del Sol, 5); 91.927, Nounat (c/ Nou, 21-23); 95.919, Pakpil (c/ Sant Josep, 29); 76.516, Terra ( c/ Guimerà, 63); 146.576, Comprimax (c/ Cos, 12); 117.102, Dormity (c/ Guimerà, 2); 3.387, Aicamotor (c/ Sant Cristòfol, 11); 139.217, Supermercat Llobet ( c/ Numància, 10); 123.125, Terreny de joc (c/ Nou, 19); 49.955, Ferreteria Mercapanys (c/ Barcelona, 33); 103.064, Personal i Intransferible (c/ Josep Maria Planes, 3); 15.760, Cansaladeria Fornells ( Carretera de Vic, 26); 5.730, Articles de Pesca i Paraigües Parera (C/ Urgell, 11); 61.522, J. Feliu Consultors (c/ Sant Joan Baptista de la Salle, 4); 120.708, Teixits Ferrer i Mora (c/ Sobrerroca, 6); 89.287, Nails (c/ Guimerà, 20); 33.221 lliurat per Dismak (plaça Cal Gravat, 6).