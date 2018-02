El cost del servei de bus urbà de Manresa va a la baixa per quart any consecutiu

El del cost del servei de bus urbà de Manresa s'ha reduït per quart any consecutiu, segons les dades corresponents al 2016, les darreres facilitades per l'Ajuntament. Va tocar sostre el 2012 amb 3.152.000 euros de cost total. El 2016 va ser de 2.746.000 euros, 406.000 euros menys, tot i que del 2015 al 2016 la reducció és mínima, de només 21.000 euros, es manté la tendència a la baixa que ha aconseguit acumular un gens menyspreable 13% en el conjunt del període.

Un altre indicador que s'alinea en positiu a l'hora de fer balanç dels principals vectors del servei és la utilització que els ciutadans en fan, que ha trencat la tendència a la baixa. Els números van en la mateixa línia de recuperació de nombre de viatgers que hi va haver el 2015 i es va configurant una tendència a l'alça després que el servei toqués fons el 2014.

L'escenari és aquest: l'any 2008 la utilització del transport de la ciutat toca sostre amb 2.246.557 usuaris. Al mateix ritme que la crisi, els autobusos que circulen per la ciutat van quedant més buits fins que el 2014 toquen fons amb només 1.673.736 passatgers, 573.000 menys. La pèrdua va arribar a ser d'un notabilíssim 25%.

L'ús remunta



En relació amb aquest punt mínim d'utilització, les darreres dades són de 162.000 usuaris més, dels quals 96.000 s'han guanyat durant el 2016 i la resta al llarg del 2015.

Malgrat que les xifres dels dos darrers anys de què es disposa-caldrà esperar per tenir tancades les del 2017- van en línia ascendent, en relació amb el punt de màxima utilització, el bus urbà de Manresa encara està 410.000 viatgers per sota, que no és poca cosa. Així que hi ha un important marge de recuperació.

Menys dèficit



El nombre de viatgers que puja i el cost del servei que baixa té com a conseqüència la reducció del dèficit econòmic que genera un servei pensat per contribuir a la mobilitat pública i no pas per guanyar diners.

El 2016 va ser el quart any de reducció del dèficit del bus urbà de Manresa, que ha passat dels 2.050.770 euros en negatiu del 2012 als 1.708.447 del 2016, 342.323 euros menys. El que vol dir un forat econòmic més petit que l'Ajuntament ha de buscar com cobrir.

L'ingrés per viatger baixa una mica en relació amb l'any anterior però es manté en la mateixa línia dels darrers anys. Pel que fa al preu per quilòmetre, hi ha un lleuger increment respecte del 2015, però és inferior al que es donava en el període del 2007 al 2014.

El volum de quilòmetres totals puja poc més de 1.500 quilòmetres respecte de l'any anterior i els 718.079 recorreguts mantenen les prestacions del servei clarament a la banda alta.