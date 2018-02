Els docents podran formar-se sobre el món de la vinya i el vi

El Camp d'Aprenentatge del Bages oferirà diversos recursos didàctics a docents per formar-los entorn del món de la vinya i el vi. Cada any organitza unes jornades temàtiques per treballar les ciències experimentals amb els alumnes, que enguany es dedicarà a aquesta temàtica.

Es farà en tres sessions els dies 7, 14 i 28 a la tarda. La primera a la Casa de la Culla, on hi ha la seu del camp d'Aprenentatge i la DO Pla de Bages. La segona sessió se celebrarà al celler Abadal per conèixer com es fa el vi en l'actualitat i com es feia abans. L'últim dia de formació es tornarà a dur a terme a la Casa de la Culla, en aquest cas al laboratori, on es faran diferents experiments per analitzar les propietats del vi o l'observació de llevats al microscopi.