El govern municipal ha optat fins ara per la prudència amb l'impost

El punt de vista de l'equip de govern municipal és que encara no hi ha jurisprudència del Tribunal Suprem que interpreti la sentència del Constitucional. Així que més que modificar la reglamentació d'una ordenança cal esperar a veure com s'ha d'articular.

La inconstitucionalitat del tribut afectaria bàsicament els casos en què no hi ha increment de valor en la transacció. El govern municipal ha defensat que la forma de determinar com s'articula cor-respon al legislador i no a l'Ajuntament, a partir de l'aplicació de la publicació de la sentència. A més, l'Ajuntament ha pres mesures que van en la direcció que demana la Cambra, com suspendre l'enviament de requeriments i de nous procediments inspectors.