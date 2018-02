L'escola Les Bases anirà en 4 mòduls al terreny on s'havia d'alçar la Flama

L'escola Les Bases de Manresa anirà al terreny on inicialment s'havia de traslladar la Flama, davant del McDonalds de la zona universitària, en quatre mòduls nous, el curs que ve. Així ho han confirmat fonts properes al centre després que ahir l'equip directiu de l'escola i l'AMPA mantinguessin una reunió amb el departament d'Ensenyament. Aquests mòduls prefabricats seran d'última generació, amb sistema d'aclimatació, finestres més grans i més espaiosos que els tradicionals.

Actualment s'està redactant el projecte per la a construcció i instal·lació dels mòduls i la previsió inicial és que el dia 1 de setembre les obres ja estiguin enllestides.

Recordem que l'escola Les Bases es troba actualment i, per dar-rer curs, a l'antic Centre Tecnològic de Manresa (CTM), ara seu de la FUB2, a tocar de la plaça Bages. Els alumnes ocupen la planta baixa de la FUB 2.

L'escola Les Bases va néixer el setembre de l'any 2015, amb un grup de P3, llavors sota el paraigua de l'escola La Sèquia. Actualment té una única línia dels tres cursos de P3, P4 i P5. Als inicis, amb la creació del centre, ja es va advertir que l'escola només tenia garantida l'estada a l'antic CTM durant tres cursos, i no se sabia si, a partir del curs 2018-2019, el centre podria continuar creixent a les instal·lacions de la FUB2, ocupant el primer pis, o caldria buscar-li un nou emplaçament. Aleshores es parlava que tant podia ser un edifici ja existent com un de nova construcció. El que va garantir l'administració a l'escola era que el futur emplaçament seria proper al lloc que ocupa ara.

Finalment, el novembre del 2016 es va fer públic que el terreny on s'havia de traslladar l'escola Flama (que està situada a Pineda de Bages, al terme municipal de Sant Fruitós) acolliria l'escola Les Bases.

La Generalitat havia aprovat, l'any 2010, una inversió de 5.677.419 euros per construir l'escola Flama, que no es va arribar a construir mai. El govern municipal va justificar, el novembre del 2016, el canvi de centre pel «context econòmic que requereix rendibilitzar molt les inversions» i per «les inversions de millora» que s'havien realitzat els darrers anys a la Flama».