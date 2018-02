Manresa rep 10 refugiats més i ja n'acull 36 des del desembre passat

Manresa ja acull en aquests moments 36 persones refugiades. Els darrers dies n'ha rebut 10 d'origen sirià que fins ara s'estaven en camps de refugiats de Turquia fugint de la guerra que assola Síria. Entre les persones que hi ha al Centre de Protecció Internacional de la Llar Sant Joan de Déu, a l'antiga residència de les germanetes dels pobres, també hi ha veneçolans, que en aquest cas marxen del seu país bàsicament per motius polítics.

Els 36 refugiats formen part de d'una segona tongada de persones acollides que s'estan a Manresa. El primer contingent va començar a arribar a la capital del Bages l'octubre del 2016. Aquella vegada, i de manera progressiva, va acollir 40 persones de 12 nacionalitats diferents, entre les quals també n'hi havia de veneçolanes i de l'Europa de l'Est a més a més de les del Pròxim Orient. Qui gestionava l'equipament era l'ONG Dianova. D'aquesta etapa ja no queda ningú.

Ara els responsables de la gestió dels refugiats a Manresa han canviat. La Fundació Germà Tomàs Canet de l'Orde de Sant Joan de Déu és qui es farà càrrec de l'acollida els dos pròxims anys un cop ho va aprovar la Secretaria General d'Immigració i Emigració del Govern central.

Després de fer diversos treballs de condicionament a l'antiga residència de les germanetes dels pobres, que ara s'ha batejat amb el nom de Llar Sant Joan de Déu, l'equipament podrà rebre fins a vuitanta refugiats. És previst que durant aquest mes de febrer n'arribin més.

Els primers que van ocupar l'espai en aquesta nova etapa que ha iniciat la fundació ho van fer a principi del mes de desembre passat. Van ser 18 persones de Síria. Tres famílies integrades per 6 adults i 12 infants i adolescents. Aquests últims ja van començar a anar a l'escola el mateix desembre. Provenien de camps de refugiats de Grècia, Itàlia i el Líban. Posteriorment van arribar a Manresa 8 persones més, i els darrers dies, 10 més de Síria. Aquest cop, procedents de camps de Turquia.

La ciutat és el seu primer destí d'acollida, on es porta a terme el procés d'adaptació abans de començar una vida més autònoma. El pla d'integració preveu que entre els 6 i els 12 mesos ja puguin deixar l'equipament i anar a viure a un habitatge particular.

És la primera vegada que la Fundació Germà Tomàs Canet gestiona un programa de protecció internacional. A Manresa ja dóna suport a projectes com Mosaic, que vetlla per persones amb problemes de salut mental.