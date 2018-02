Una mobilització unionista i una d'antifeixista coincidiran demà al centre de Manresa

Una mobilització unionista i una altra d'antifeixista coincidiran demà al migdia a la plaça de Sant Domènec de Manresa. Per una banda, l'entitat espanyolista Democracia y Unidad Española (DUE) ha convocat una manifestació amb el lema «No a l'adoctrinament als col·legis, som catalans i espanyols»; i com a resposta, Unitat Contra el Feixisme i Racisme (UCFR) al Bages ha organitzat una concentració per defensar l'ensenyament públic del país sota el lema: «L'escola pública catalana no adoctrina, defensem-la!».

La manifestació de l'entitat unionista començarà a les 12 del migdia a l'avinguda Universitària i anirà fins a la plaça Major. Per les xarxes socials ha fet pública l'assistència de persones conegudes i properes al seu ideari, com Álvaro de Marichalar, excunyat de la infanta Helena, que ha aparegut els darrers mesos en els mitjans de comunicació pel seu posicionament en contra del referèndum de l'1-O i lloant l'actuació de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil durant la jornada.

La concentració d'UCFR tindrà lloc a les 11 del matí a la plaça de Sant Domènec i al cartell de la convocatòria assenyala que Democracia y Unidad Española manté vincles amb l'extrema dreta, i que «en les seves files hi ha els agressors de Collbaix, Castellgalí i Balsareny».

Per la seva banda, la CUP de Manresa ha fet públic un comunicat per dir que s'adhereix a la convocatòria d'UCFR i critica «la passivitat de l'equip de govern de la ciutat en aquesta ocasió, ja que no ha condemnat ni denunciat públicament la manifestació».