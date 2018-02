Els directors de totes les escoles públiques animen les famílies a integrar-se als centres

No és habitual poder reunir tots els directors i directores de les tretze escoles públiques de Manresa en un sol acte. I això és el que va succeir ahir al matí a l'Ateneu de les Bases, que va acollir una jornada adreçada a orientar els pares i les mares que han de preinscriure per primera vegada els seus fills i filles en una escola, i que encara no han decidit quina. Els responsables directius van explicar el funcionament del sistema educatiu públic i van aprofitar per llançar un missatge a les famílies: que procurin participar tant com puguin en la comunitat educativa.

«Intenteu prendre-us l'escola pública com la vostra escola. No en sigueu només usuaris. Opteu per alguna cosa més, més enllà de portar el nen al centre i deixar-lo en la confiança dels mestres», va demanar la directora de l'Ítaca, Fina Monell, davant dels 150 pares i mares congregats a la sala. Al llarg de la jornada, que va incloure diferents conferències, van passar 200 persones entre el públic.

El director de l'escola La Font, Lluís Cano, va desgranar algunes d'aquestes possibilitats de vinculació directa, com ara la designació de pares i mares delegats de classe, o la participació en diferents comissions. Fins i tot, va recordar que qualsevol pare o mare pot anar a les aules per explicar davant de la canalla com són els seus oficis. «Si sou grans pintors o grans fusters, us demanarem que entreu a la classe, el dia que parlem d'oficis! Segur que teniu coses a oferir a l'escola!», va afirmar.

La directora el Serra i Húnter, Anna Torra, va recordar que a l'escola pública hi té cabuda tota la diversitat de nens i nenes de la societat. «Tots poden tenir el seu lloc a l'escola», va subratllar. I la directora de l'escola Valldaura, Clara Molina, va explicar la importància que els infants notin ja des de l'inici un bon ambient d'acollida.

Com que es tractava d'una jornada pautada amb diferents conferències, hi va haver poc temps per a les preguntes del públic. Un pare present a la sala, però, va preguntar als directors sobre l'estigmatització d'algunes escoles, referint-se concretament a la Renaixença. El seu director, Pere Cano, ho va aprofitar per fer un al·legat en contra dels tòpics que arrosseguen certes escoles. «El centre cultural que tenim més important al nostre barri és l'escola. Però, a vegades, els pares d'aquell barri decideixen portar els seus fills a escoles d'altres zones de Manresa», va constatar Cano, que va afegir: «Amb aquesta decisió, què estan explicant els pares al seu fill? Quina visió li fan tenir de l'escola que hi ha davant de casa seva?», es va preguntar. «És una escola pública, com totes, i la societat que es crea a l'interior és una societat de respecte i de treball comú, com en totes les escoles», va concloure.

«Certament, a la gent li ha costat més apropar-se a les escoles més estigmatitzades. És una realitat que, a Manresa, potser li costa de visibilitzar», valorava al final de la jornada una de les impulsores, Yolanda Delgado, satisfeta que alguns pares i mares haguessin trencat alguns tòpics. «Ha estat molt interessant que els hagin pogut tenir de cara tots els directors. I que hagin pogut tenir tota la informació necessària, ja que no sempre s'aconsegueix en les jornades de portes obertes», va dir.

Delgado forma part del col·lectiu Tertúlies de criança, que enguany organitzava per primer cop les jornades, per orientar els pares i mares en la preinscripció. «Molts de nosaltres vam trobar a faltar un acte així quan va ser el moment d'inscriure els nostres fills per primer cop», va dir Delgado. Al llarg del matí, es van fer xerrades sobre com triar l'escola de forma conscient o sobre l'Escola Pública Catalana. També hi va haver un espai per a la trobada entre famílies de les tretze escoles amb famílies que han de triar ara el centre.