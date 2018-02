La cinquena edició de la Carnavalada a la manresana estrenarà recorregut

La Carnavalada a la manresana celebra enguany el cinquè aniversari i ho farà amb un nou recorregut. La rua començarà dissabte vinent, dia 10 de febrer, a 2/4 de 6 de la tarda a la plaça Espanya, i finalitzarà a la plaça Major passant pel Passeig de Pere III, la Muralla del Carme, la plaça dels Infants, el carrer del Joc de la Pilota i el de Sobrerroca. Tindrà la participació de diversos grups musicals i entitats locals per convertir el centre de la capital del Bages en una gran festa.



En la passada edició, el recorregut va començar a la plaça dels Infants per acabar a l'avinguda de l'Abat Oliva.



La temàtica de les disfresses és completament lliure. Al llarg del recorregut hi haurà un jurat que puntuarà a les comparses participants i, un cop finalitzi la rua, es farà l´entrega de premis a la millor disfressa, a la millor comparsa i a la millor carrossa.



Les comparses que estiguin interessades a participar a la Carnavalada han d´inscriure´s a través del web de Xàldiga Taller de Festes, l´entitat organitzadora de la festa, o el mateix dissabte a la carpa que tindrà muntada l´entitat a la plaça Espanya. La concentració de les carrosses i comparses es farà a les 5 de la tarda.





El formulari d´inscripció de les comparses és http://www.xaldiga.cat/la-carnavalada-2018