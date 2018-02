Educant per la cultura de la pau a Manresa des del 2013

El 18 de gener passat va fer 21 anys de la mort de la cooperant Flors Sirera a Ruanda. El seu testimoni i el de moltes altres persones que treballen per difondre la Cultura de la Pau van motivar que l'any 2003 es creés a Manresa la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera.

Des d'aquest equipament, entre moltes d'altres, es duen a terme activitats a les escoles, instituts i altres centres, per tal d'educar en la cultura de la pau. La pau no és un concepte fàcil de descriure i, de fet, al llarg de la història s'ha interpretat de maneres molt diferents segons els contextos, països, cultures... A Orient, aquest concepte s'ha interpretat des d'un punt de vista interpersonal: la pau en un mateix. En canvi, a Occident, s'ha entès com un concepte extern: la pau cap enfora, amb els altres, considerant els diferents tipus de violència que ens envolten per transformar-los i fer que la pau sigui possible, apostant també per altres valors o fets que s'han d'intentar assolir, com ara el desenvolupament, el respecte pels drets humans, el desarmament, la democràcia, el respecte pel medi ambient...

Mitjançant les activitats (que s'ofereixen gratuïtament) que es duen a terme en diferents centres educatius es pretén donar a conèixer la pau incloent aquestes dues visions: pau interna i externa. El curs escolar passat, més de vint- i- dos centres d'educació primària, secundària, universitària i de formació professional han decidit disposar de la nostra col·laboració, i hem arribat a més de 3.000 alumnes. Hem dut a terme activitats relacionades amb els drets dels infants i la infància refugiada, amb la resolució de conflictes, amb els drets humans, amb les mines antipersones, amb el consum conscient i responsable, amb les noves tecnologies i minerals de guerra, amb els conflictes armats... Totes les activitats inclouen un espai per pensar i imaginar de quina manera, des del nostre àmbit, podem col·laborar per construir la pau, ja que això és una tasca de tots i totes, i és important comprometre's per tal de crear el món en el qual estem vivint amb els fonaments del respecte, la solidaritat, la no-violència, l'amor, la justícia global...

El 30 de gener va ser el Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP), que commemora l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi per recordar-ne la tasca a favor de la no-violència i la pau. Ell, com la Flors, van decidir adoptar un compromís personal per fer del món un lloc millor on viure, i el seu record significatiu ens anima a seguir treballant cap a aquesta direcció. No només des de l'àmbit educatiu, sinó també a nivell individual, per fer del món un lloc on puguem viure i desenvolupar-nos en pau.

Al llarg de les activitats, ens agrada molt escoltar el que tenen per dir els infants i joves. Faríem molt bé de donar un parell de voltes a la seva visió del món: senzilla, propera i generosa. «Per què hi ha tants pobres en països rics?» «Per què, si tenen mines d'or, no es construeixen més escoles o hospitals?». Sembla que els infants saben prioritzar prou bé.



(*) Fa tallers d'activitats educatives a la Casa Flors Sirera