L'agència tributària catalana creix en empleats tot i no saber si tindrà més competències

Els ciutadans que facin una gestió a l'oficina de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) a Manresa, estrenada el setembre passat, veuran més personal treballant que a l'antiga oficina liquidadora, que s'encarregava de gestionar els tributs de la Generalitat. Abans hi havia sis treballadors i ara n'hi ha 12. Les dependències manresanes de l'Agència, situades al carrer d'Alfons XII, s'han dotat de més personal perquè s'hi fan més tràmits que a les antigues oficines liquidadores i perquè l'ATC havia de ser el primer pas per assolir les plenes competències fiscals. Una peça de les estructures d'Estat. Ara, però, l'Agència està a l'espera de la constitució d'un nou govern català que en fixi el futur i concreti si assumirà més competències en recaptació d'impostos.

El departament d'Economia deixa clar que el funcionament de l'ATC segueix la legalitat i que simplement gestionen els tributs fixats per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La creació de l'organisme de gestió tributària respon, precisament, a la necessitat d'executar totes les competències que té la Generalitat en matèria fiscal i apropar aquest servei de l'administració a la ciutadania, segons fonts del departament. Insisteixen que la contractació de personal està subjecta al volum de feina actual de l'oficina i que en cap cas no van redimensionar el nombre de treballadors amb la vista fixada en la independència de Catalunya.

De fet, les mateixes fonts es remeten a les afirmacions expressades pel director d'aquest organisme, Lluís Salvadó, i afegeixen que si l'ATC assumeix més competències en el futur, o passa a recollir tots els impostos d'una Catalunya independent, s'hauria de contractar més personal per assumir el volum de feina que suposaria.

1,8 milions recaptats



Des de l'oficina de l'ATC a Manresa han gestionat des del setembre més de 2.100 expedients d'impostos de successions i més de 1.400 de transmissions patrimonials de ciutadans que s'han adreçat a les dependències. El còmput de la quantia de tots aquests impostos és d'1,8 milions d'euros. Són dades facilitades pel departament d'Economia per defensar que l'increment de personal està justificat. A part, també gestionen tributs de ciutadans que fan els tràmits a través d'Internet i els expedients de l'antiga oficina liquidarora, i això significa que els empleats de la l'ATC a la capital del Bages (auxiliars administratius, administratius i tècnics gestors, entre d'altres) treballen amb més de 7.400 expedients.

L'agència ha servit per centralitzar en una sola oficina diferents serveis que estaven repartits en tres llocs diferents: la gestió dels tributs cedits (l'impost de transmissions patrimonials i l'impost de transmissions i donacions), que feien les oficines liquidadores; la gestió dels tributs propis, que es feia a l'oficina central de l'agència tributària de Barcelona; i la gestió de la recaptació executiva, que portava l'agència estatal tributària.

La posada en marxa de l'ATC ha significat una reorganització del servei de recaptació de tributs. I és que fins fa uns mesos les oficines liquidadores (que assumien menys tasques) estaven en nombroses poblacions integrades en els locals del Registre de la Propietat. Aquest organigrama ha canviat completament i ara arreu del país hi ha 32 oficines de l'agència: 19 són de la Generalitat i n'hi ha 13 de compartides en consells comarcals i diputacions. A la Catalunya Central hi ha dues de les 19 oficines territorials que hi ha repartides arreu del país, i són ubicades a Manresa i a Vic. N'hi ha tres de compartides que són a Berga, Solsona -que depenen de la que hi ha a la capital del Bages- i Igualada.