Es busquen 300 voluntaris per organitzar la Transèquia

Els organitzadors de la 34a edició de la Transèquia, el Parc de la Sèquia, busquen 300 voluntaris per a la convocatòria d'enguany, que tindrà lloc el proper 4 de març. Recorden que l'any passat hi van participar mig miler de persones i que, de cara a aquest any, hi esperen les mateixes o encara més, "i volem que tot l'equip de la Transèquia les fem gaudir de la caminada, pedalada o cursa".



Qualsevol persona major de 18 anys (o major de 16, amb autorització) pot col·laborar en l'organització. Es necessita ajuda en els avituallaments, punts de control, sortides i arribada. L'horari aproximat de les diferents tasques a realitzar serà entre les 6 del matí i les 3 de la tarda del diumenge dia 4 de març. Per participar-hi només cal inscriure's en aquest formulari i assistir a la formació que es farà el dimecres 28 de febrer.



Les inscripcions anticipades per Internet es poden fer fins al 25 de febrer inclòs, les anticipades presencials, del 9 de febrer al 2 de març (ambdós inclosos). També es poden fer el mateix dia.





Els organitzadors



El Parc de la Sèquia és la institució que gestiona els espais i equipaments vinculats a la Sèquia de Manresa i divulga la importància de l´aigua per al desenvolupament humà. Es tracta de la marca sota la qual treballa la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia i és fruit de la col·laboració entre la Junta de la Sèquia, entitat mancomunada dedicada a la gestió d'aquest canal d'aigua entre Balsareny i Manresa, i Aigües de Manresa, l'empresa pública de gestió d'aigües a una vintena de municipis Bages. Ambdues entitats reverteixen als ciutadans part dels seus beneficis.

Què és la Sèquia?



La Sèquia és el canal medieval (s. XIV) que ha permès el creixement de Manresa i el desenvolupament agrari d'una bona part del Pla de Bages. Seguir el camí que voreja el seu recorregut, de 26 quilòmetres amb un desnivell mínim, constitueix una experiència veritablement memorable: temples, fortificacions, obres hidràuliques, masos i espais naturals transformats per l'aigua ajuden a entendre les arrels d'aquest territori d'interior, al cor de Catalunya.