El manresà Jordi Garcés, en cerca i captura pels fets a la UAB el 2013, rep el suport d'un centenar de persones

Un centenar de persones, entre les quals l'exdiputat de la CUP Albert Botran, han fet costat, aquest dimarts a tarda, al manresà Jordi Garcés, regidor de la CUP a l'Ajuntament de Manresa, en la roda de premsa convocada a la plaça Major per explicar la seva situació. Garcés, que ara mateix està en cerca i captura, és un dels 25 estudiants imputats per la seva participació en les mobilitzacions que van tenir lloc al rectorat de la UAB la primavera del 2013 per reclamar que no s'augmentessin un 66% les taxes universitàries, entre d'altres.



13 anys i 8 mesos de presó



La fiscalia demana per a ell una pena de presó de 13 anys i 8 mesos i una multa de 9.600 euros, ha informat l'advocada i membre d'Alerta Solidària Eva Pous, que l'ha acompanyat. El manresà ha apel·lat al suport "de persones, col·lectius, sindicats i associacions de tota mena" per fer front a la fiscalia espanyola i "acabar amb aquest judici, que considerem vergonyós i completament desproporcionat". Ha anunciat que properament hi haurà novetats i mobilitzacions per aquest tema. Per part seva, Pous ha informat que a Manresa s'ha creat un grup de suport local per fer-li costat, tenint en compte la delicada situació en què es troba el manresà, que ha agraït l'escalf rebut.

Garcés, que ha insistit a recordar que, segons un estudi del sistema universitari, les taxes universitàries a Catalunya són les més altes de l'estat, han parlat de "caça de bruixes", tenint en compte que a la tancada al rectorat del 2013 durant prop d'un mes hi van participar "activament" moltes més de 200 persones i, en canvi, només han resultat acusades 27. També s'hi ha referit com "unes imputacions totalment arbitràries i surrealistes, perquè ens trobem casos de persones que en aquells moments ja no estaven estudiant a l'Autònoma". Ha assenyalat "Sílvia Carrasco, vicerectora d'estudiants i militant d'ICV-Verds" com la persona que va facilitar als Mossos d'Esquadra el nom i DNI de, com a mínim, deu de les persones imputades. "Uns noms i DNI extrets directament dels nostres expedients acadèmics".

Per tot plegat, tant ell com Pous han acusat l'Autònoma de fer "llistes negres de les persones que feien mobilitzacions en defensa de la universitat pública" per elaborar la denúncia corresponent per als Mossos d'Esquadra. Alhora, han lamentat que, malgrat que amb el canvi de direcció a la universitat, aquesta s'hagi retirat de l'acusació, no hagi fet cap posicionament públic a favor de l'absolució de les persones imputades. Alhora, han reclamat que, ja que s'han retirat de l'acusació particular, retiri la demanda per responsabilitat civil que manté.

Les persones que s'han detingut fins ara estaven en la mateixa situació que Garcés, és a dir, que "els havien de notificar l'obertura de judici oral i l'escrit d'acusació i que les han detingut per portar-les al jutjat per notificar-els-ho", ha explicat Pous.

La CGT a Manresa ha volgut fer explícit en un comunicat el seu suport a Garcés. Ermengol Gassiot, Secretari General de la CGT a Catalunya, és una de les persones imputades del conegut com col·lectiu Som 27 i més.