L'Ajuntament de Manresa contracta 61 persones que estaven a l'atur

L´Ajuntament de Manresa ha contractat 61 persones que es trobaven en situació d´atur dins el marc del programa Treball i Formació 2017 del Servei d´Ocupació de Catalunya.

Del total de contractes emesos, 21 tenen una durada d´un any mentre que els 40 restants són per un període de sis mesos i estan dirigits a persones preferentment majors de 45 anys i inscrits com a demandants d´ocupació.

Els seleccionats s´agrupen en tres línies bàsiques: d´una banda les persones en situació d´atur de llarga durada i que no reben cap mena de prestació; els beneficiaris de PIRMI i, com a novetat d´enguany, dones que han patit casos de violència de gènere o són aturades de llarga durada i més de 55 anys.

El programa va començar el passat mes de desembre amb l´expedició de tres contractes a persones -una de cada línia del programa- que han dut a terme tasques de neteja i consergeria.