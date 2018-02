Manresa torna als 75.000 habitants, però no recupera cap posició al rànquing de ciutats

Manresa torna a tenir més de 75.000 habitants, segons les dades oficials de població tant de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) com de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), però això no significa que hagi recuperat cap posició en el rànquing de les ciutats mitjanes catalanes.

Les darreres xifres situen la població de la ciutat en 75.152 habitants, l'1 de gener del 2017, i en la setzena posició de la llista de municipis amb més de vint mil habitants.

Un any abans, l'1 de gener del 2016, Manresa ja ocupava la setzena posició, amb una població reconeguda de 74.752 habitants, menys dels 75.000 necessaris per formar part de la categoria de ciutat gran i beneficiar-se de més assignació en transferències de l'Estat.

El darrer any que Manresa va ocupar una posició superior en el rànquing poblacional català va ser el 2015, quan detentava la quinzena posició. El 2004 era la catorzena. Això vol dir que en 12 anys, del 2004 al 2016, va recular dues posicions.

D'aquesta forma es manté una tendència a la davallada de pes poblacional amb relació al conjunt de Catalunya que ha estat intensa al llarg del temps. L'any 1910 Manresa era la setena ciutat més poblada de Catalunya. En aquella data la capital del Bages només tenia davant en pes poblacional Barcelona, Sabadell, Reus, Lleida, Tarragona i Terrassa.

Deixant Barcelona a banda, ja que per magnituds històricament ha jugat en una altra lliga poblacional -la de les grans capitals-, el 1910 Manresa estava a poca distància d'altres ciutats catalanes, de forma que amb sis-cents i escaig habitants més hauria ocupat la sisena posició a Catalunya.

A mesura que passaven els anys Manresa reculava en la llista i es veia superada per ciutats que tenien més creixement. El 1970 ja no era la setena sinó la dotzena i li passaven al davant Mataró, Cornellà, Santa Coloma, Badalona i l'Hospitalet. El 1991 s'afegeixen Girona i Sant Boi a la llista de ciutats amb més població que la capital del Bages.

El 2004, Manresa es manté en la catorzena posició, amb un reordenament de ciutats com Tarragona i Girona que tiren cap amunt. El 2015, l'ascensió que desplaça Manresa fins a la quinzena posició és la d'una emergent Sant Cugat del Vallès. El 2016 s'hi afegeix Rubí.

Manresa ha passat en un segle de 22.000 a 75.000 habitants, mentre que Sabadell feia un salt de 28.000 a 210.000; Reus de 25.000 a 103.000, Lleida de 24.000 a 137.000, Tarragona de 23.000 a 131.000 i, el més sonat de tots, Terrassa de 23.000 a 216.000.

Pel que fa a la resta, els grans creixements han estat el de Girona -que ha ocupat el seu espai com a capital de província- i els de ciutats metropolitanes com l'Hospitalet, Badalona, Mataró, Santa Coloma, Cornellà i Sant Boi.



No és que la ciutat no creixi sinó que d'altres ho fan a molta més velocitat



Entre les ciutats de Catalunya de més de 50.000 habitants, Manresa és de les que menys han crescut en termes relatius en l'últim segle, un fet que explica per què ha anat reculant posicions en el rànquing poblacional i en un segle ha passat de ser la setena a la setzena de la llista.

Si bé durant tot aquest període la capital del Bages ha més que triplicat la població fins a arribar a superar els 76.000 habitants, s'ha vist superada per l'evolució d'altres municipis que han crescut a un ritme més accelerat.

Això li ha fet perdre posicions a favor de ciutats com Girona o Sant Cugat del Vallès, que s'han posat al davant aquests últims anys, mentre que l'Hospitalet, Badalona, Mataró, Santa Coloma i Cornellà ja es van situar per sobre amb el creixement migratori de mitjan segle passat.

De fet, l'evolució demogràfica de Manresa ha seguit uns patrons similars durant els últims 60 anys als de l'àrea metropolitana de Barcelona. Si bé a la capital del Bages les oscil·lacions no han estat tan acusades, l'evolució ha estat marcada per un fort creixement dels 50 als 80, i per un declivi posterior fins a la remuntada dels anys de bonança econòmica i nova davallada poblacional durant la crisi causada per l'esclat de la bombolla immobiliària, que ara comença a remuntar tímidament. Un comportament similar al de poblacions de l'entorn més immediat.

En canvi, hi ha ciutats que han tingut un creixement constant i molt accelerat, tot i que encara no han igualat la quantitat de població de Manresa. El cas més espectacular és el del municipi de Castelldefels, que en cent anys i escaig ha passat de 341 habitants a 66.000.