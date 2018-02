Més de 200 abonats del barri de la Balconada de Manresa estan sense llum

Un total de 210 abonats del barri de la Balconada de Manresa estan sense llum aquest dimarts al matí. Segons ha informat Endesa, per causes que encara es desconeixen, s'ha produït una avaria en un centre de transformació de la zona, que ha deixat 210 llars o locals sense subministrament elèctric. Un centre de transformació és una instal·lació elèctrica que rep energia en mitja tensió i la lliura a les llars i locals en baixa tensió per a la seva utilització final.

La companyia elèctrica ha rebut les primeres queixes per manca de subministrament a les 6.42h d'aquest matí de dimarts i hores d'ara encara no s'ha restablert la connexió. Endesa informa que hi ha operaris treballant per reparar el centre de transformació, però, afegeix que no pot preveure a quina hora es restablirà el subministrament elèctric.

Fonts d'Endesa no descarten ni confirmen que la causa de l'avaria al centre de transformació siguin les pluges de les darreres hores, "es tracta d'una avaria fortuïta", han declarat.



L'escola Serra i Húnter té llum des de les 8

Un dels punts afectats ha estat l'escola del barri de la Balconada, Serra i Húnter. Tal i com ha explicat la seva directora, Anna Torra, "quan, a les 8 del matí, hem arribat al centre no hi havia llum, però hem tornat a pujar els ploms i n'hem tingut".

Tot i això, com que l'escola ha estat unes hores sense subministrament i la calefacció no ha funcionat, quan els alumnes han arribat a les 9 la temperatura encara no era l'adequada, "hi feia fred". Torra també explica que "hem hagut de tornar a connectar els ordinadors a Internet" i que "al llarg d'aquest matí el cuiner vindrà per comprovar si el menjar de la nevera i el congelador s'ha fet malbé".