Neix una entitat per donar suport a persones que han d'utilitzar bosses intestinals

Una desena de persones que evacuen els productes de rebuig del cos, la femta i l'orina, amb una bossa a través d'una obertura a l'abdomen han decidit crear una associació per compartir experiències, donar suport a pacients i els seus familiars i no sentir-se sols en aquest procés.

Ahir es va presentar a la sala d'actes de l'Hospital de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia l'Associació Catalana d'Ostomitzats (ACO) a la Catalunya Central. Segons va dir la seva coordinadora, Carme Colmena, la finalitat última és compartir, perquè «va bé per treballar les pors, ampliar la visió i trencar limitacions».

Una persona ostomitzada és aquella que a causa d'una malaltia com una inflamació intestinal o bé un càncer ha d'evacuar femta i orina a través d'una obertura a l'abdomen. El rebuig va a parar a una bossa que porten enganxada a la pell. Poden fer vida normal, va explicar la presidenta de l'ACO a Catalunya, Neus Cols, que ha apadrinat la nova entitat. Tot i això encara hi ha tabús sobre l'ostomia. Superar-los i ajudar les persones ostomitzades a normalitzar la seva vida personal, familiar, social i laboral, és l'objectiu de l'associació, ara també implantada a Manresa. Té la seva seu al Centre Hospitalari, on es reuneix cada primer dilluns de mes de les 4 a les 6 de la tarda.

A la presentació, el director general d'Althaia, Manel Jovells, va afirmar que «considerem molt important les associacions de pacients i de familars» perquè permeten copsar constantment les seves opinions i perquè «són un suport emocional enorme» que ajuden al tractament i les teràpies. El Centre Hospitalari acull una dotzena d'entitats d'aquest tipus.

També van intervenir a l'acte la directora d'Infermeria d'Althaia, Assumpta Prat; Núria Costa, del departament de Salut; la infermera estomaterapeuta que ha impulsat l'associació, Cristina Vidal; i l'adjunt Cap de Servei de Cirurgia d'Althaia, Pablo Collera. Collera va assegurar que l'ostomia no ha de ser un estigma. Va afirmar que l'ostomia «salva vides, i la vida continua».

Colmena va ser l'última a intervenir. Va explicar que fa 11 anys que està ostomitzada. «M'ha portat una millor qualitat de vida. Una segona oportunitat per tornar a viure plenament». Patia inflamació intestinal.

L'acte es va cloure amb una sessió de màgia a càrrec de Kary-Mag, una persona ostomitzada.