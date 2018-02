Tallen la palmera de la placeta de Tahones perquè s'havia mort

Fa tretze anys que a la placeta que hi ha al carrer d'en Tahones hi van plantar una palmera. Ja no hi és. L'exemplar es va morir fa uns mesos perquè havia agafat un fong, ha informat l'Ajuntament, demanat per aquest diari.

Aprofitant que es fan les obres al costat de la placeta (els enderrocs al Barreres amb Tahones), l'Ajuntament ha arrencat la palmera i ha deixat el forat a terra. De cara a l'estiu, que és quan es planten aquests arbres, se'n plantarà una de nova, han informat les fonts de l'Ajuntament. En concret, un exemplar similar al que hi havia, que ja tindrà uns anys d'edat, perquè les palmeres triguen a créixer i si es planten molt petites tarden anys fins a fer-se grans.