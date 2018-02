Acte de suport a Jordi Garcés, en cerca i captura pels fets al rectorat de la UAB del 2013

El regidor de la CUP a Manresa Jordi Garcés, un dels 27 imputats per les mobilitzacions que hi va haver la primavera del 2013 al rectorat de la UAB, està actualment en cerca i captura perquè no s'ha presentat al jutjat, on li han de notificar l'obertura del judici oral i l'escrit d'acusació del seu cas. Garcés s'enfronta a una pena de presó de 13 anys i 8 mesos i a una multa de 9.600 euros.

Ahir a la tarda, el manresà va protagonitzar una roda de premsa a la plaça Major per explicar la seva situació. Al seu costat, a la taula, el va acompanyar l'advocada i membre d'Alerta Solidària Eva Pous. Darrere seu, va tenir el suport i escalf d'un centenar de persones, entre les quals companys de la CUP com l'exdiputat de la candidatura Albert Botran. La CGT de Manresa va fer una crida a assistir a l'acte per fer-li costat.

Garcés va recordar el perquè de les mobilitzacions que van tenir lloc el 2013 a l'Autònoma. Es van fer per reclamar que s'apliquessin els acords aprovats pel claustre de la universitat, entre els quals, que no s'augmentessin un 66% les taxes universitàries, tenint en compte, va apuntar, que «segons un estudi del sistema universitari», les de Catalunya «són les més altes de l'estat». Fruit d'aquelles mobilitzacions, amb una tancada inclosa al rectorat que es va allargar gairebé un mes, es van produir «unes imputacions totalment arbitràries i surrealistes, perquè ens trobem casos de persones que en aquells moments ja no estaven estudiant a l'Autònoma». Per això va acusar aquesta universitat de «caça de bruixes» i de «llistes negres» a l'hora d'assenyalar els acusats.

Va citar específicament «Sílvia Carrasco, vicerectora d'estudiants i militant d'ICV-Verds», com la persona que va facilitar als Mossos d'Esquadra el nom i DNI de, com a mínim, deu de les persones imputades. «Uns noms i DNI extrets directament dels nostres expedients acadèmics», va apuntar.

Si bé l'Autònoma es va retirar com a acusació particular -qui ho continua és la Fiscalia espanyo-la–, manté la demanda per responsabilitat civil. Garcés, que va reclamar que els exculpi, va anunciar novetats i mobilitzacions properament; i Pous, la creació d'un grup de suport local al manresà.