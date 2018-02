Cinc espectacles nous, i dos que van funcionar i tornen a escena

L'aposta per les novetats artístiques es concreta en l'estrena de cinc nous espectacles i dos més que van tenir bona rebuda en el seu moment i que es tornaran a representar. Els nous espectacles són:

? Il Romanzo di Pietrina, a càrrec del Casal Familiar Recreatiu Els Carlins. Després de presentar una sèrie d'espectacles gestuals en les darreres edicions, el grup de teatre dels Carlins recupera l'esperit de la farsa per presentar un espectacle de text amb registre còmic, en què una companyia de teatre italiana arriba a les portes de Manresa per poder actuar en els entremesos de benvinguda del rei Pere III, però un contratemps amb una de les actrius farà que es vegin involucrades en un embolic d'identitats de gènere amb un mestre del gremi dels cuireters i dos treballadors de la Sèquia.

Una farsa medieval amb alguna picada d'ullet a Ningú no és perfecte de Billy Wilder i que es representarà als escenaris de la plaça de Sant Ignasi Malalt, la plaça Gispert i la plaça Major.

? De les Cendres, a càrrec de les Zíngares de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. El nou espectacle de les Zíngares està inspirat en la cançó Bruixes del grup musical Roba Estesa i permet veure, en aquesta ocasió, el costat més fosc de la dona zíngara: el de la bruixeria i la rebel·lió. A través del record d'una zíngara es reviurà una dramàtica història d'un grup de dotze bruixes zíngares cremades a la foguera i de la seva resistència. És un espectacle en el qual es barreja la poesia, el gest i, sobretot, la dansa, i que es podrà veure a la plaça Major, el parc de la Seu i la plaça Gispert.

? Les Joglaresques i el Senyor Ramon d'Olot, de l'Associació per la dansa Estudi Folk. A través de la música tradicional i la dansa, i seguint amb la seva tradició de dansaires joglaresques, Estudi Folk crea un nou espectacle al voltant de la clàssica figura del senyor Ramon. Els espais d'actuació són el parc de la Seu, la plaça Gispert i la plaça Major.

? Astròlegs, mags, nigromants i fetilleres, aquest any seran a la Fira de l'Aixada per mitjà del Teatre Jove del Barri Vell, la força dels astres i la força de la terra els acompanyaran en el seu periple.

? Bruixes, fades i bufons, n'hi ha per tots els racons. Aquesta serà la nova proposta d'Expressat amb dones sàvies, remeieres, herbolàries, guaridores, curanderes, vidents, fades, bufons i conjurs i pocions màgiques.



Espectacles històrics de l'Aixada

?Amb motiu del seu 15è aniversari, el Col·lectiu de Jueus del Casal Cultural de Dansaires Manresans recupera el seu primer espectacle a la Fira de l'Aixada: El relligador de llibres, en el qual es donen la mà música, poesia, teatre i dansa seguint la tradició i la cultura jueves. L'espectacle es podrà veure al matí i a la tarda a la plaça de Sant Ignasi Malalt.

? El grup de dansa Cor de Catalunya, per la seva banda, també recupera un dels seus espectacles més reeixits, Fermentum, una farsa que barreja dansa festiva i teatre i creada amb motiu de la primera elaboració de la ja tradicional Cervesa de l'Aixada. Així, el parc de la Seu, la plaça Major i la plaça Gispert podran reviure com fra Ermengol se les empesca per aconseguir que els taverners comprin la seva cervesa artesana.