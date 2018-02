Una crida al civisme amb uns resultats que es veuen escassos

El cartell de la foto està penjat en un aparador de la carretera de Vic. Hi diu: «Gos, no et pixis al meu portal. Gràcies». Segurament que la persona que l'ha posat intenta apel·lar no tant a l'animal com al seu responsable, per tal que es cuidi que la seva mascota no deixi un regal quan passi per allà. Veient el color de la columna i del marbre de sota tot fa pensar que, fins ara, ha funcionat poc.