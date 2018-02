El director del diari italià La Stampa visita Manresa per conèixer el projecte ignasià

El director del diari italià La Stampa, Andrea Tornielli, va ser ahir a Manresa per visitar la ciutat i conèixer els principals atractius patrimonials i les línies estratègiques del projecte Manresa 2022. Durant la seva estada el periodista italià va ser rebut a l´Ajuntament per l´alcalde Valentí Junyent, i el regidor de Turisme, Joan Calmet.

La visita del periodista van arrencar al matí acompanyat amb una guia que el va rebre a la Casa d´Exercicis, on havia passat la nit. Des d´aquí, van anar cap a la Seu, on van fer una visita molt complerta a la Basílica, pujant també al Museu de la Seu per veure el Frontal Florentí. Posteriorment va visitar l Carrer del Balç, carrer Sobrerroca i el Pou de la Gallina, un altre dels punts emblemàtics de la ruta ignasiana de Manresa. Des d´aquí, passant per Sant Ignasi Malalt i la Plaça Major, es van dirigir, pel carrer Sant Miquel, fins la Plaça Sant Domènec, on van visitar l´Espai Manresa 1522, la ciutat d´Ignasi. A la tarda, va poder conèixer en profunditat la Cova de Sant Ignasi acompanyat per la Companyia de Jesús.



Altres periodistes italians visitaran Manresa



Representants de la premsa més important i de més difusió d´Itàlia visitaran Manresa durant el mes de febrer per conèixer la ciutat de Sant Ignasi i fer-ne difusió a través els seus mitjans.

Ahir dimarts va ser Andrea Tornielli; i està previst que dissabte 17 ho facin els periodistes Lucetta Scaraffia de L´Osservatore Romano, el diari nacional de Ciutat del Vaticà, i Ernesto Galli del Corriere della Sera, un dels diaris de major tiratge del país.

Anteriorment ja ho va fer el periodista Francesco Ognibene, del diari italià Avvenire, que va descobrir la Manresa que va acollir Sant Ignasi de Loiola i la importància que va tenir la seva estada per a la creació de la Companyia de Jesús. Pel 2018 hi ha previstes un total de cinc visites.

Aquestes visites són fruit de l´acord en què es va arribar a Roma el passat mes de març en una trobada entre una delegació de l´Ajuntament de Manresa i de l'Agència Catalana de Turisme i mitjans de comunicació italians amb l´objectiu de donar a conèixer i promocionar el Projecte Ignasià.