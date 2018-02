La Guàrdia Civil denuncia el regidor Jordi Pesarrodona i un mosso per l'1-O a Sant Joan

La Guàrdia Civil ha denunciat el regidor de Cultura de Sant Joan, Jordi Pesarrodona (ERC), per un delicte d'odi i un altre delicte de resistència greu, amb relació a la seva presència l'1 d'octubre a l'escola Joncadella. L'acusa d'incitar «a l'hostilitat» contra els agents.

L'escola Joncadella és un dels col·legis del Bages on la Guàrdia Civil va dur a terme càrregues policials, tot causant-hi diversos ferits, entre els quals el mateix Pesarrodona. Es dóna el cas que el santjoanenc, que és actor de carrer i ha estat sempre molt vinculat a la cultura, es va fer popular a les xarxes el 20 de setembre per fer-se una foto amb un nas de pallasso davant de la conselleria de Governació, al costat d'un guàrdia civil, tot i que oficialment no ha estat denunciat per aquest motiu.

A més a més, la Guàrdia Civil també imputa un delicte de desobediència a un dels mossos d'esquadra que eren a l'escola Joncadella, i que va demanar explicacions als agents espanyols.

Així consta en l'informe sobre l'actuació a l'escola Joncadella que la Guàrdia Civil ha presentat al Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa, que centralitza la investigació de l'1-O al Bages. La jutge ja va imputar d'ofici un delicte de desobediència a Pesarrodona (després que ell denunciés les lesions de la Guàrdia Civil), motiu pel qual està cridat a declarar avui al jutjat. De moment no consta que la jutgessa hagi admès encara els delictes denunciats pel cos policial espanyol.

En l'informe entregat al jutjat, la Guàrdia Civil assegura que l'1 d'octubre, a l'escola Joncadella, Pesarrodona «va incitar directament a l'hostilitat contra els agents de la Guàrdia Civil, per la seva pertinença al cos, no reconeixent l'autoritat de les forces estatals, i encoratjant mitjançant discursos les masses congregades a la desobediència activa», segons assegura en el document.