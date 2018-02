L'aigua en un transformador deixa sense llum cinc hores 210 abonats a la Balconada

L'aigua que va caure aquest dilluns (29 mm) va ser la causant de l'avaria elèctrica que es va produir ahir, de bon matí, al barri de la Balconada, que va afectar 210 abonats, els quals van estar sense cor-rent durant cinc hores.

Segons informació facilitada a la tarda per la companyia elèctrica Endesa, amb el servei elèctric totalment normalitzat en aquest sector de la ciutat, l'avís de l'avaria es va produir a les 6 i 42 minuts del matí i es va donar per resolta a 3/4 de 12 del migdia. Entremig, els tècnics que es van encarregar de resoldre l'afectació van haver de localitzar la causa. Va resultar ser l'entrada d'aigua al centre transformador que alimenta els veïns que van quedar sense corrent. La feina dels operaris va consistir a desconnectar-lo i assecar-lo per poder-lo connectar de nou.

Un dels punts afectats pel tall va ser l'escola Serra i Húnter del barri manresà. Malgrat tot, segons va explicar a aquest diari la seva directora, Anna Torra, si bé «quan, a les 8 del matí, hem arribat al centre no hi havia llum, hem tornat a pujar els ploms i n'hem tingut».

Un centre de transformació és una instal·lació que rep energia en mitjana tensió i la lliura en baixa tensió per a la utilització final.