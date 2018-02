L'Aixada estrenarà una pionera passarel·la de moda medieval en l'edició més artística

La Fira de l'Aixada de Manresa farà un pas mes en el camí de significar-se com un certamen medieval de referència i el darrer cap de setmana de febrer estrenarà una passarel·la d'indumentària de l'edat mitjana al carrer del Balç i una bateria de novetats artístiques que inclouen l'estrena d'espectacles, nous actors i recorreguts.

El gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda, va explicar ahir, en la presentació de la fira, que entre vint i vint-i-cinc figurants exhibiran una trentena de recreacions de vestits del cos de guàrdia, religiosos, nobles, demostració de sabateria i un espai per a teles i tints amb la col·laboració de tres associacions de recreació històrica: Feudorum Domini, amb seu a Saragossa i membres de tot l'Estat; l'associació catalanomurciana Gesta Regnorum; i l'Associació de Recreacionistes Històrics del Llobregat.

Segons Tulleuda, d'aquesta forma es fa un pas més per convertir el carrer del Balç en un dels espais de referència de la fira medieval, i també es mostrarà una feina «extraordinàriament acurada» realitzada per grups de recreació històrica.

Tulleuda va assegurar que no s'havia trobat «cap altra passa-rel·la de moda en què es comenti cadascun dels vestits» amb explicacions detallades de la confecció, els materials, l'evolució de la indumentària durant els segles XIII i XIV i les seves particularitats. La visita medieval, que consisteix a passejar-se pel carrer del Balç i descobrir com eren els vestits i el dia a dia dels manresans a l'edat mitjana, es podrà fer dissabte 24, de 10 a 15 h, i diumenge 25, de 15 a 20 h. Entrada gratuïta.

La passarel·la medieval, que permet fer la visita anterior i conèixer els detalls i els secrets de la indumentària de l'època en una desfilada de moda medieval, tindrà diferents sessions amb capacitat limitada: dissabte 24: 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, i diumenge 25: 11.30, 12.30, 13.30 h. El preu de l'entrada serà de 3 euros.



Consolidació de la plaça Gispert

La 21a edició de l'Aixada vol ser la de la consolidació de la incorporació de la plaça Gispert i el carrer de Vilanova al territori de la fira.

A la plaça Gispert hi haurà la talla de pedra natural amb una exposició d'escultures de pedra, a càrrec d'Àlex Rueda (picapedrer), que vindrà des de Fresno del Camino (Lleó).

A la Plana de l'Om, acompa-nyant els tallers infantils es podrà veure una demostració de cuina medieval a càrrec de Fets Històrics.

El parc de la Seu serà l'escenari del muntatge de Xerracmania: la construcció d'una cabana totalment artesanal creada amb troncs, fustes i branques naturals. En aquest mateix espai un destraler farà una exhibició de tallar troncs i ajustar-los per fer una construcció i explicarà al públic com es construïen les catapultes. Una alquimista destil·larà herbes i olis essencials per fer ungüents, perfums i remeis casolans.

La presentació es va fer amb la participació de la regidora de Projecció de Ciutat i Festes, Neus Comellas; el representant de l'Associació Manresa de Festa, Joan Orriols; i la membre de la Taula de Coordinació Artística de l'Aixada Tàtels Pérez. Els van acompanyar també els membres de la Comissió Artística de la Fira Ivan Padilla i Sara Manzano, i l'actriu Irene Mas, que va interpretar la reina Maria de Navarra.