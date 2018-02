La seu manresana s'afegeix a la celebració de Món Thermomix

La delegació de Manresa participarà a la 4a edició de Món Thermomix, l'esdeveniment de Thermomix més gran a nivell mundial, que obrirà les seves portes del 5 al 8 d'abril en el Palau Municipal de Congressos de Madrid.

Món Thermomix comptarà enguany amb la presència de sis reconeguts xefs: Samantha Vallejo-Nágera, Mario Sandoval, Paco Roncero, María Marte, Dani García -acompanyat per la seva mare Isabel Reinaldo- i Óscar Velasco, que oferiran classes magistrals de showcooking sobre les tendències gastronòmiques actuals. En edicions anteriors (2010, 2011 i 2012), Món Thermomix va congregar a més de 10.000 assistents i va reunir a destacats xefs amb estrelles Michelin.

Les delegacions de Manresa, Mataró, Esplugues, Girona, Barcelona, Sabadell, Lleida i Tarragona de Thermomix formaran part de les més de 60 oficines de la companyia a Espanya que han decidit sumar-se a aquesta edició Món Thermomix i obriran les seves portes els dies 6 i 7 d'abril.

Aquests dies, els clients i seguidors de la marca podran gaudir de la retransmissió de les classes magistrals que realitzaran els sis xefs a Madrid, així com dels tallers especials, classes temàtiques, promocions, regals i consells gastronòmics.



Programació de les delegacions

El divendres 6 d'abril al matí es podrà seguir la retransmissió de la classe magistral de cuina d'una hora de durada de la xef María Marte, excap de cuina del restaurant El Club Allard on va mantenir dos estrelles Michelin, a la 1 de la tarda. A les 6 de la tarda serà el torn del xef Dani García, reconegut amb dues estrelles Michelin, que cuinarà acompanyat de la seva mestra: la seva mare Isabel Reinaldo.

El dissabte 7 Món Thermomix comptarà amb la presència del prestigiós xef Mario Sandoval, amo del restaurant Coque –dues estrelles Michelin–, en la sessió de matí, a les 13 hores. A les 18 hores entrarà en escena Paco Roncero, xef amb dues estrelles Michelin pel seu restaurant La Terraza del Casino de Madrid.

A més d'aquestes classes magistrals dels dies 6 i 7 d'abril, Món Thermomix començarà a Madrid el dijous 5 d'abril en sessió de tarda, amb un showcooking amb la reconeguda xef Samantha Vallejo-Nágera.

Una altra de les activitats disponibles en la IV edició de Món Thermomix són les diverses classes temàtiques: "Amb el temps just!", sobre receptes senzilles per tots aquells que no tenen temps per cuinar; altres per descobrir els ingredients més saludables i aprendre a utilitzar-los en receptes per a tots els dies; "Sabors d'Àsia", un viatge gastronòmic amb receptes de Japó, Índia i Tailàndia; "Sopar de 10 en 1 hora", per sorprendre els convidats amb un menú espectacular en 60 minuts; "Mediterrani a la taula", fruites, verdures, llegums i pescat? Tot amb receptes i trucs per treure el màxim partit al Thermomix tindran una durada d'una hora i es realitzaran tots els dies de Món Thermomix.

Finalment, també estaran disponibles tallers especials continus en diferents stands als quals tots els assistents tindran accés i on podran provar els plats de Pans especials, Salad bar, Rebosteria, Food trucks, Xocolata, Mocktails i Sushi.