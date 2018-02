Els Mossos detenen Jordi Garcés, el regidor de la CUP de Manresa encausat pels fets de la UAB

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres al matí Jordi Garcés, el regidor de la CUP de Manresa que es troba entre els encausats per les mobilitzacions del 2013 a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Garcés ha estat detingut entre 1/4 i 2/4 d'1 del migdia mentre donava suport a una acció de la PAHC al BBVA del Passeig Pere III. La detenció ha estat divulgada a les xarxes per la mateixa PAHC i per Arran Manresa.

El regidor cupaire ha estat detingut perquè passi a declarar davant del jutge. Des d'1/4 de 2, una trentena de persones es concentren davant del jutjat seguint la crida d'Arran.

Concentració de suport a Garcés, davant del jutjat. Foto: Gemma Camps

Garcés és un dels 25 estudiants imputats per la seva participació en les mobilitzacions que van tenir lloc al rectorat de la UAB la primavera del 2013 per reclamar que no s'augmentessin un 66% les taxes universitàries, entre d'altres. La fiscalia demana per a ell una pena de presó de 13 anys i 8 mesos i una multa de 9.600 euros.