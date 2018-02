Detenen el regidor de la CUP Jordi Garcés, que estava en cerca i captura pels fets a la UAB del 2013

Pels volts de les 2 del migdia d'aquest dimecres, el manresà Jordi Garcés, regidor de la CUP a la capital del Bages, ha sortit dels jutjats de Manresa, on l'han portat els Mossos d'Esquadra mitja hora abans, després de detenir-lo a quarts d'1 del migdia al Passeig de Manresa. Al jutjat, Garcés ha rebut la notificiació de l'obertura del judici oral i l'escrit d'acusació del seu cas. El manresà és un dels 27 i més, el grup de persones imputades per la fiscalia espanyola pels fets que van tenir lloc al rectorat de l'UAB la primavera del 2013, en què es va produir una tancada que es va allargar prop d'un mes a favor de la universitat pública i contra l'augment de les taxes.

Mig centenar de persones l'han rebut amb aplaudiments quan ha sortit de l'edifici dels jutjats. Ell els ho ha agraït i ha insistit en la legitimitat de la seva lluita per una universitat pública assequible per a tothom. Entre els presents, companys de la CUP i persones de col·lectius diversos i que hi han anat a títol individual.

La seva detenció ha servit per completar un tràmit judicial, després que no es presentés voluntàriament al jutjat per recollir la notificació. En la situació de cerca i captura que estava ell abans de la seva detenció, encara hi ha cinc persones més, ha informat a aquest diari. A l'interior del jutjat l'ha acompanyat l'advocada i membre d'Alerta Solidària Eva Pous, amb qui justament dimarts a la tarda van fer una roda de premsa a la plaça Major de Manresa per informar sobre la seva situació a la qual van assistir un centenar de persones per donar-li suport.

Els Mossos han detingut Garcés entre 1/4 i 2/4 d'1 del migdia, mentre donava suport a una acció de la PAHC al BBVA del Passeig de Pere III. La detenció ha estat divulgada a les xarxes socials per la mateixa PAHC i per Arran Manresa. Un cop realitzada, també a través de les xarxes, s'ha fet una crida a fer-li costat amb una concentració davant dels jutjats convocada a 1/4 de 2 del migdia, a on ha anat arribant gent fins al mig centenar de persones del final.

Concentració de suport a Garcés, davant del jutjat. Foto: Gemma Camps

Garcés és un dels 25 estudiants imputats per la seva participació en les mobilitzacions que van tenir lloc al rectorat de la UAB la primavera del 2013 per reclamar que no s'augmentessin un 66% les taxes universitàries, entre d'altres. La fiscalia demana per a ell una pena de presó de 13 anys i 8 mesos i una multa de 9.600 euros.