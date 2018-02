La Transèquia necessita 300 voluntaris per a la 34a edició, que serà el 4 de març

El 4 de març tindrà lloc la 34a edició de la Transèquia entre Balsareny i Manresa, que es pot fer caminant, corrent o amb bicicleta. Els organitzadors, el Parc de la Sèquia, fan una crida per aconseguir 300 voluntaris per muntar-la, tenint en compte que l'any passat hi van participar mig miler de persones i que enguany preveuen repetir la xifra i fins superar-la.

Qualsevol persona de més de 18 anys (o més de 16, amb autorització) pot col·laborar en aquest acte. Es necessita ajuda per als avituallaments, punts de control, sortides i arribada. L'horari aproximat de les diferents tasques serà entre les 6 de la matinada i les 3 de la tarda del diumenge dia 4 de març. Per participar-hi només cal inscriure's en un formulari que hi ha a Internet i assistir a la formació que s'ha organitzat el dimecres 28 de febrer.

Les inscripcions anticipades on-line es poden fer fins al 25 de febrer i les presencials, del 9 de febrer al 2 de març (inclosos).