Antonio Baños parlarà del paper d'Òmnium, demà a Manresa

Demà a les 7 del vespre, el periodista Antonio Baños, portaveu de Súmate i membre del secretariat nacional de l'ANC, conduirà una conferència-col·loqui, oberta a tothom, a l'Espai Òmnium de Manresa (carrer de Sobrerroca, 38), sobre el paper d'Òmnium en l'eixamplament de l'espai social de la República Catalana.

Després es farà l'assemblea anual ordinària de socis d'Òmnium Bages-Moianès, que s'ha convocat per a les 8 del vespre (i mitja hora més tard en segona convocatòria). Durant la trobada es farà balanç del darrer any i es definirà la proposta de pla de treball per al 2018.