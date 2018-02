El centre excursionista del Bages obre inscripcions per a la Caminada de la Llum

El Centre Excursionista de la Comarca de Bages (CECB) organitza any rere any des de en fa més de 40 la tradicional Caminada de la Llum, que consisteix en la baixada de la llum de Montserrat fins l'església del Carme. Enguany tindrà lloc el diumenge 18 de febrer i ja hi ha obertes les inscripcions.



El recorregut consta d'uns 25 km que es completen en unes cinc hores, donades les constants parades als múltiples controls d'avituallaments i la parada per dinar, també, a càrrec de l'organització. La pujada es fa amb autobusos des de l'estació, per anar directe al cambril, on es fa un breu acte de salutació. Just abans de la sortida s'ofereix als inscrits una tassa de xocolata calenta i coca i es dona el tret de sortida.



Principalment el recorregut transcorre per camins i trams de carrers asfaltats: Monestir de Montserrat – Santa Cecilia – Can Martorell – Castellgalí – Barriada de Sant Pau – Manresa.



Hora de sortida dels busos: 9.00 hores des de l´estació d´autobusos de Manresa en direcció Montserrat.

Encesa de la llum a les 10 h a la capella del cambril de la basílica de Montserrat.

Xocolatada a la plaça a les 10.30 h.

Sortida caminada en direcció Manresa a les 11 h.

Arribada de la Llum a l´església del Carme entre les 16 i les 17 h.

Controls i avituallaments:

1r control al km 8,8: St.Cristòfol, a tocar l´ermita romànica de Sant Jaume de Castellbell, on hi haurà aigua, sucs, galetes i fruits secs.

al km 8,8: St.Cristòfol, a tocar l´ermita romànica de Sant Jaume de Castellbell, on hi haurà aigua, sucs, galetes i fruits secs. 2n control al km 12,5: Pedrera de Balçamuller, abans d´arribar a Castellgalí. Dinar, a base d´entrepà, fruita, beguda i cafè.

al km 12,5: Pedrera de Balçamuller, abans d´arribar a Castellgalí. Dinar, a base d´entrepà, fruita, beguda i cafè. 3r control al km 23: Església del Carme, de Manresa. Darrer avituallament i lliurament de la llum al rector de l´església.

Inscripcions

si ja es disposa d'assegurança d'accidents per activitats esportives i 9 euros si no se'n disposa. Es poden fer anticipades abans del dia 15 de febrer al local del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, al carrer d'Urgell, número 16, de Manresa, o bé per Internet aquí

Cal portar la butlleta de la inscripció, que serà imprescindible per a la xocolatada, el dinar i l'autocar.

Per qüestions ecològiques es volen estalviar els gots de plàstic en els avituallaments i se'n donaran uns de reutilitzables pels als quals es demanarà una penyora d'1 euro, a recuperar si es torna el got a l'últim avituallament.