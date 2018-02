Detenen, porten al jutjat i deixen marxar al cap de mitja hora el regidor de la CUP Jordi Garcés

Garcés aplaudint els qui el van rebre a la sortida dels jutjats amb aplaudiments per donar-li el seu suport g. c.

Ahir, el regidor de la CUP a Manresa Jordi Garcés va ser detingut pels Mossos d'Esquadra entre 1/4 i 2/4 d'1 del migdia. A 2/4 de 2 el van portar als jutjats i pels volts de les 2 en va sortir, després de passar el tràmit de rebre la notificació davant del jutge que no havia anat a recollir voluntàriament, fet pel qual estava en cerca i captura.

Ni Garcés ni la resta d'imputats per les mobilitzacions que hi va haver a la UAB el 2013 no reconeixen el judici que se'ls farà perquè «està ple d'irregularitats», va afirmar el manresà en sortir dels jutjats. Per això no han anat a recollir les notificacions d'obertura del judici oral i de les acusacions i estan en cerca i captura. En el seu cas, fins ahir. A la sortida, mig centenar de persones van anar a fer costat al manresà des d'1/4 de 2 del migdia, hora en què van començar a arribar. Persones de col·lectius diversos i també a títol personal. El van rebre amb aplaudiments, que ell va agrair recordant que la seva lluita per una universitat pública que sigui assequible per a tothom és totalment legítima.

Garcés, cap del grup municipal de la CUP, s'enfronta a una pena de presó de 13 anys i 8 mesos i a una multa de 9.600 euros. Els fets van tenir lloc la primavera del 2013 i van incloure una tancada al rectorat de l'Autònoma de prop d'un mes que va portar la universitat a denunciar 27 persones, 25 de les quals eren alumnes. Més endavant, hi va haver un canvi de direcció a la UAB i aquesta es va retirar de l'acusació particular, que va continuar la Fiscalia espanyola.

Garcés recordava que, malgrat pesar sobre ells una orde de cerca i captura, «ja vam dir que seguiríem fent vida normal i que quan arribés el moment de la detenció l'assumiríem i seguiríem denunciant el que hem denunciat tot aquest temps». Els Mossos el van detenir al passeig de Pere III mentre participava en una acció de la PAHC al BBVA. El van portar a la comissaria i, d'allà, als jutjats. Acabada la fase d'instrucció, quan s'hagin fet totes les notificacions –ahir encara hi havia cinc persones en cerca i captura–, ja es farà el judici oral «que serà la part més dura de totes», admetia.

L'advocada Eva Pous, membre d'Alerta Solidària, que el va acompanyar al jutjat, va definir el procediment com «un absurd». Fetes totes les notificacions, la defensa haurà de presentar els escrits «i el jutjat de Cerdanyola [on hi ha la UAB] ho haurà de passar a un de penal per decidir quin dia se celebra el judici». L'avocada preveia que «segurament estarem parlant d'anys abans no hi hagi un judici».