Manresa té el sisè deute per capita més elevat de les 23 ciutats grans de Catalunya

La rebaixa progressiva del deute de l'Ajuntament de Manresa té una creu: segons el ministeri d'Hisenda, si s'analitza el conjunt de l'endeutament -comptant també el de consorcis i empreses municipals-, és el sisè més elevat de les ciutats catalanes amb més de 50.000 habitants, amb dades del 31 de desembre del 2016.

Les xifres consten a l'informe «Deute viu de les institucions locals», elaborat per la secretaria general de Finançament Autonòmic i Local del ministeri d'Hisenda i Funció Pública, que ha estat objecte d'anàlisi per part del diari econòmic Expansión.

El gràfic de deute financer per capita resultant situa Reus al capdamunt amb 2.169 euros, seguida de Tarragona (1.270 euros), Vilanova i la Geltrú (1.251 euros), Lleida (1.189 euros), Mataró (977 euros) i, en el sisè lloc, Manresa amb 969 euros de deute per habitant.

Hi ha una llista llarga de ciutats de més de 50.000 habitants menys endeutades que la capital del Bages, com, per exemple, Barcelona (522 euros), Girona (643 euros), Terrassa (466 euros), Sabadell (698 euros) i Sant Cugat del Vallès (822 euros).

La difícil situació econòmica de la societat municipal Fòrum és clau per interpretar aquesta situació. Requerit per aquest diari, el govern manresà ha explicat que «efectivament, aquests 72 milions corresponen al deute de l'Ajuntament més el del conjunt de consorcis i empreses municipals».

L'Ajuntament matisa que la dada d'endeutament que incorpora el ministeri d'Hisenda en el seu informe (72,43 milions d'euros ) no és exacta i la dada bona és de 72.207.560 euros.

D'altra banda, si es fan els càlculs el resultat seria de 966 euros de deute per habitant, tres euros menys, i Manresa no es mouria del sisè lloc que ocupa en el rànquing, ja que la població immediatament superior és Mataró amb 977 euros per habitant i la que va després de la capital del Bages és Sant Cugat del Vallès amb 822 euros.

El govern municipal també ha volgut fer públic que la dada del deute del 2017 de l'Ajuntament més consorcis i empreses és substancialment inferior a la del 2016, 61.979.722,53 euros (encara provisional, pendent del tancament definitiu de l'any), gairebé deu milions d'euros menys.

Per tant, la ràtio d'endeutament per habitant, i tenint en compte la xifra de població reconeguda per l'INE (75.123), ara seria de 824 euros per habitant (el 2016 era de 969).

Amb una baixada substancial com aquesta seria possible que hi hagués variació en la relació de l'endeutament de ciutats que elabora l'INE. Caldria veure, però, quina ha estat l'evolució de l'endeutament en les altres poblacions de més de 50.000 habitants.

La dada d'endeutament difosa pel ministeri d'Hisenda no contradiu en cap cas que l'Ajuntament de Manresa hagi reduït el seu deute de forma substancial (el del 2011 era de gairebé 84 milions d'euros i el del 2017 de 44,5 milions), però indica que hi ha una altra lectura dels números -la que inclou el deute municipal més el del conjunt de consorcis i empreses municipals– i posa en context la situació financera global de la corporació.