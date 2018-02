Onze carrers de Manresa es paguen el seu propi enllumenat

Al Centre Històric de Manresa hi ha carrers amb llum pròpia. Literalment. En 11 carrers del Barri Antic de la ciutat els botiguers es paguen de la seva butxaca la il·luminació extra que hi han col·locat, en alguns casos fa més de 30 anys, per compensar el que creuen que és poca llum pública.

Els darrers d´afegir-se a la iniciativa han estat els carrers de Sobrerroca, Sant Miquel, Cap del Rec i Carme. Però en sis carrers més ja fa anys que van optar per aquesta fórmula. Són els del Born, Urgell, Vilanova, Nou, Sant Tomàs, Sant Domènec i Mel, que tenen fanals que conviuen amb els punts de llum del sistema públic.

Les associacions de comerciants són les que es fan càrrec de la factura de la llum d´aquests fanals, que pot representar uns 900 euros l´any. Afirmen que, a més a més d´il·luminar més el carrer, són un tret d´identitat del comerç d´aquesta zona.

La iniciativa ve de lluny. Fa almenys 30 anys que els botiguers es van posar d´acord i van decidir que cadascun d´ells comprés un fanal. Aleshores els van costar 9.000 pessetes, fa memòria Montserrat Abadal, comerciant del carrer d´Urgell. Aleshores encara no hi havia una associació de botiguers, però sí que s´unien per muntar els llums de Nadal. «Algú va tenir aquesta idea i es va fer».

Des de llavors que funcionen els fanals, i la llum la paguen els botiguers i comerciants de la seva butxaca. S´encenen automàticament i, a diferència de l´enllumenat públic, no estan oberts tota la nit, sinó que s´apaguen al vespre. En aquests casos, qui vol llum se l´ha de pagar.

Per a Abadal es tracta de col·laborar, i «jo prefereixo col·laborar i tenir més llum que no pas gastar-ho en una altra cosa». El fet que altres carrers hagin seguit els seus passos, com el Sobrerroca i els voltants, «em sembla perfecte. Tot el que sigui millorar, endavant. I si per a la ciutat el cost és zero hauríem d´estar contents. Jo crec que els clients també ho valoren».

Al Sobrerroca i els carrers de l´entorn també tenien fanals com els de l´Urgell, Born o el carrer Nou. L´Ajuntament els va treure ja fa anys, quan es van urbanitzar i es van fer obres que els van convertir en carrers amb prioritat per als vianants.

En alguns moments el consistori també va intentar treure els fanals de la resta per temes de contaminació lumínica o bé per uniformar la il·luminació a tota la ciutat, «però vam lluitar perquè no els retiressin. Ens agraden i ens identifiquen com a barri», comenta Abadal.



En són els propietaris



Els comerciants són els propietaris dels fanals, recorda el responsable dels botiguers del carrer Nou, Jaume Altimiras. «Quan es va decidir posar-los l´Ajuntament hi va estar d´acord però amb la condició que ens havíem de pagar el llum». I així s´ha fet des d´aleshores. Altimiras opina que «si passes pel carrer a la nit, la llum que hi ha fa pena. Tota la vida ha sigut així», i que per això van decidir posar-ne més. Recentment al carrer Nou i al Born han canviat les bombetes i emetem llum blanca. A la resta és groga.

Al Born van decidir anar una mica més enllà. A més a més dels esmentats fanals, des de fa uns anys també es paguen el consum dels llums de Nadal, que habitualment anaven a càrrec de l´Ajuntament. De fet continua sent així en alguns altres carrers. El responsable de l´associació de comerciants del Born, Jordi Morera, explica que cada any havien de costejar la instal·lació i el cablejat, fins que van decidir fer una instal·lació fixa. «Surt més a compte que no pas fer-la cada any. A més a més d´aquesta forma ja tenim punts de llum per Nadal o per a les activitats que vulguem sense dependre de l´enllumenat de l´Ajuntament». Altres carrers, com el d´Urgell o el Nou, també s´han apuntat a aquesta iniciativa.

Al Sobrerroca, Sant Miquel, Cap del Rec i el Carme els botiguers consideren que la il·luminació habitual és massa escassa, i per això han col·locat mig miler de bombetes de led de llum blanca. La il·luminació es va estrenar per Nadal, però l´associació de comerciants va decidir mantenir-la passades les festes. «A l´hivern, al vespre, els carrers canvien al 100%» amb la nova il·luminació, defensa Joaquim Vert, comerciant del Sobrerroca. «Ara el carrer no es veu fosc. Hi hem guanyat».