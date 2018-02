Sor Lucía Caram promociona els projectes de la Fundació Rosa Oriol amb un vídeo

"Li demano a Déu i a tot Déu que s'uneixi al nostre compromís". Així acaba el vídeo de la Fundació Rosa Oriol que protagonitza la seva màxima impulsora i fundadora, sor Lucía Caram. Caram hi explica els projectes impulsats a Manresa per la fundació. Els nou pisos que els han cedit perquè hi puguin viure famílies en risc d'exclusió social; la residència per a persones sense llar, on actualment viuen disset persones; els horts urbans i el cosidor, amb els quals ha donat feina a diverses persones; el projecte Invulnerables contra la pobresa infantil, i l'atenció a 1.300 famílies a la plataforma d'aliments. Hi destaca, també, la feina dels voluntaris.

Al vídeo hi surten imatges de la visita que els va fer el periodista Albert Om i de l'esportista Ander Mirambell.