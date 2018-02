Antonio Baños adverteix que sense unitat no es pot aturar la repressió

Ple absolut a l'Espai Òmnium de Manresa per escoltar la conferència d'Antonio Baños, periodista, portaveu de Súmate i membre del Secretariat Nacional de l´ANC.

A l'acte fins i tot hi ha gent asseguda a terra, mostra de la gran expectació que ha aixecat. En la seva conferència-col·loqui, Baños ha encoratjat a mantenir la mobilització cívica organitzada i ha advertit que sense unitat no hi ha cap possibilitat d'aturar la repressió.

El periodista i exdiputat de la Cup ha demanat als assistents que el poble organitzat no aturi l'esforç per assolir la república.