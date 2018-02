«La Caixa crea les condicions perquè l'actuació tiri endavant»

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa, Marc Aloy, ha destacat que La Caixa, amb la seva inversió, està creant les condicions perquè l'operació de la Fàbrica Nova «tiri endavant».

Ha volgut remarcar que La Caixa «està avançant terminis» i fent una despesa milionària quan encara no estaria obligada a realitzar-la i no hi ha lligat, que se sàpiga, l'operador que explotarà directament l'àmbit urbanitzat.

Per a Aloy això demostra «la bona predisposició» de La Caixa. Tenir l'entorn en millors condicions facilitarà que l'operació s'enlairi i això serà possible perquè s'estarà avançant la inversió i anticipant uns beneficis d'una operació per la qual La Caixa aposta molt seriosament.

A partir d'aquí s'enllaçaran actuacions «de forma tan endreçada com es pugui».