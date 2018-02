L'Ajuntament de Manresa té tres bicicletes elèctriques per als treballadors

El regidor de Qualitat Urbana i Serveis de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, va rebre ahir de mans de Valentí Junyent, en l'exercici del seu càrrec de diputat d'Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, dues bicicletes elèctriques que, a petició dels propis serveis, aniran destinades al Centre d´Incitatives per a l´Ocupació (CIO), a la casa Caritat, i al servei de Recursos Humans, a La Florinda.

Es dóna la circumstància que Valentí Junyent, a banda de diputat d'Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona és alcalde de Manresa i cap del govern municipal del qual Jordi Serracanta és regidor.

Les dues noves bicicletes se sumen a la que ja es va rebre al novembre de 2016 i que ha estat custodiada als serveis municipals ubicats a l´edifici dels Infants, adreçada a l´ús compartit de tots els tècnics que la necessitin. Així, durant l´any 2017, la bicicleta ha fet més de 600 kilòmetres, fonamentalment dins la ciutat, i ha estat utilitzada per treballadors que s´havien de desplaçar a fer un servei o una inspecció.

Els propis treballadors ho han valorat com una experiència molt positiva, per la qual cosa se n´han demanat dues més i s´espera que de cara l´any vinent es continuï augmentant la flota d´aquests vehicles que, com que disposen d´una ajuda mecànica mitjançant d´un motor elèctric, faciliten la pedalada per traçats urbans ascendents.

Aquesta acció, discreta però significativa, és un pas més de l´Ajuntament de Manresa cap a una mobilitat més sostenible i col·labora en l´assoliment dels objectius de reducció de CO2 compromesos en el Pla d´Acció d´Energia Sostenible i Clima.



74 municipis

La Diputació ha lliurat un total de 121 bicicletes elèctriques a 74 municipis de les comarques de Barcelona. Aquesta cessió de bicicletes s´emmarca en un programa que la Diputació va iniciar el 2008 per aconseguir una mobilitat més sostenible i desenvolupar una política d´eficiència energètica per lluitar contra el canvi climàtic. Des del 2012, totes les bicicletes que cedeix aquesta institució als municipis són elèctriques.

La implantació d´aquest programa està comportant un important estalvi de més de 650 tones anuals de CO? a l´atmosfera, però també un important efecte exemplificador, ja que des de les administracions locals el ciutadans veuen en la implantació de la bicicleta com un element pacificador del trànsit així com un descens de la contaminació, tant acústica com atmosfèrica