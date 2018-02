L'operació de la Fàbrica Nova generarà 12 milions en inversió privada a l'espai públic

Les càrregues d'urbanització de l'operació de la Fàbrica Nova de Manresa superen els 12 milions d'euros.

Dit d'una altra forma, els propietaris de terreny -La Caixa, l'empresa Cots i Claret i el Banc de Sabadell- han d'invertir en millora de l'espai públic 12 milions d'euros com a contrapartida als previsibles beneficis per desenvolupar un gran espai comercial, l'aparcament subterrani i els habitatges previstos.

La Caixa (mitjançant Criteria) està invertint 6 milions d'euros al sector en el que el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, no dubta a qualificar de «despertar» de l'operació de la Fàbrica Nova.

Que un operador estigui invertint 6 milions d'euros, dels aproximadament 10 que li corresponen, «és un indici clar que l'actuació tira endavant», assegura Aloy.

Els 10 milions d'euros surten de sumar quatre fronts. El primer, els 3,3 milions (2,7 sense IVA) que La Caixa destina a les obres d'urbanització de la Baixada dels Drets, la plaça Sant Ignasi i la Via Sant Ignasi i el carrer Vidal i Barraquer. Són uns diners que corresponen a la inversió que inicialment s'havia de destinar a construir un pavelló esportiu a l'interior de Fàbrica Nova però que posteriorment l'equip de govern de CiU va considerar que era més adequat destinar a obres de millora d'urbanització del sector.

El segon són els 6,5 milions de l'entorn estricte de la Fàbrica Nova -en aquest espai s'ha de fer el gran parc urbà de Manresa- i que també inclouen perllongar la reforma de la Via de Sant Ignasi fins a la carretera del Pont de Vilomara. El tercer són els 312.000 euros per a la millora de la plaça del Remei. El quart i darrer front és la part proporcional de les obres derivades de l'estudi de mobilitat (semaforització i senyalització complementària) valorada en 320.000 euros.

L'altre gran paquet són els 1,6 milions d'euros que correspondrien a l'empresa manresana Cots i Claret i al Banc de Sabadell (mitjançant Solvia) per a l'arranjament i transformació del parc de Sant Ignasi i l'obra complementària d'urbanització del carrer Lluís Argemí de Martí fins a la connexió amb la carretera del Pont de Vilomara.

Entre l'Ajuntament i els veïns, mitjançant contribucions especials, pagaran 553.000 euros en les obres complementàries de la Via de Sant Ignasi i la plaça del Remei.

Tot plegat suma 12,6 milions d'euros (IVA inclòs), però cal deixar clar que dintre d'aquest conjunt d'actuacions hi ha intervencions que fins que no tinguin un projecte executiu no es poden concretar, ja que poden haver estat previstes amb un tipus d'IVA i uns preus que han quedat desfasats.

Cal recordar que si les càrregues urbanístiques són de 12,6 milions el volum total de l'operació serà molt superior.



Nova tongada d'obres

A final d'any començarà la reurbanització de 13.000 m2 a la façana principal de la Fàbrica Nova de Manresa que desplaçarà cap a la Fàbrica Nova l'avinguda Bertrand i Serra, cosa que tindrà dos importants efectes.

Per una banda, farà més directe l'enllaç amb el carrer de Sant Joan d'en Coll i, d'aquesta manera, s'articula un eix viari que permetrà travessar la ciutat de sud a nord en una ruta alternativa a la carretera de Vic. Però també es guanyarà espai públic davant les cases d'antics empleats de la Fàbrica Nova, a l'avinguda Bertrand i Serra. Aquest espai públic donarà continuïtat al que sorgirà de la remodelació de la plaça del Remei, que deixarà de ser un aparcament de cotxes per esdevenir un tram arbrat i sense vehicles destinat als vianants que es prolongarà fins a la carretera del Pont de Vilomara.

També s'eixamplaran les voreres de la Via Sant Ignasi, que tindran una amplada mínima de 4 metres i seran arbrades, i donaran continuïtat al recorregut de vianants fins al passeig del Riu.