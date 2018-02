«Els missioners donen la vida»

Els Missioners Combonians del Cor de Jesús, coneguts simplement com a combonians, són una congregació religiosa de l'Església catòlica, que té uns 1.700 membres repartits per tot el món, fundada per Daniel Comboni. Els combonians tenen una espiritualitat bàsicament missionera.

Per què missioner?

Perquè em va colpejar veure com els missioners donaven la seva vida. Perquè volia ajudar a fer entendre que el món no s'atura allà on un és.

Com va entrar en contacte amb la fe?

Els meus pares em van donar una educació cristiana. El meu avi era cristià. Jo vaig anar a estudi a un col·legi religiós a Tsévié, que és una població a 35 quilòmetres de la capital, Lomé. A l'institut no, perquè el públic era més barat.

Després de tot el que ha vist, què creu que cal fer, sobretot pel que fa als joves?

Tornar a valors com el respecte. La bondat és un altre valor que cal recuperar. La bondat existeix. Els joves són bons. Però hi ha massa gent centrada sobre si mateixa a la qual no li importa la justícia per a l'altre. Una mica de disciplina i de criteri no fan mal.

I solidaritat...

La solidaritat entesa com encarar un problema des de la seva globalitat. Un terç del menjar del planeta es llença i va a parar a les escombraries, mentre prop de mil milions de persones passen gana. Tots ens hem de demanar si paga la pena dedicar una mica de temps, d'informació i de diners a poder donar resposta a aquesta situació.