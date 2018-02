Reconeixement al Servei d'Idiomes de la FUB

El Servei d'Idiomes d'UManresa-FUB ha estat reconegut com a Centre Examinador de l'Oxford Test of English. Aquest reconeixement permetrà a la universitat disposar de més eines qualitatives en la seva avaluació. Així, les persones que s'examinin al Servei d'Idiomes d'UManresa podran accedir a la qualificació pròpia, al reconeixement ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior) i, a partir del curs que ve, també a la validació per part d'Oxford, un títol reconegut a nivell internacional.