Rua, espectacle i berenar de Carnestoltes al barri de la Font, aquest dissabte

Aquest cap de setmana, a banda de la Carnavalada a la manresana i del Carnestoltes Infantil, també hi haurà festa de Carnestoltes a la Font dels Capellans.

El Carnestoltes de la Font se celebrarà aquest dissabte, amb inici a les 5 de la tarda a la plaça de la Pau, d'on sortirà una rua pels carrers del barri acompanyada pel Rei Carnestoltes. Fet el recorregut, la festa continuarà a la Sala Polivalent del barri, amb animació infantil a càrrec del grup Carles Cuberes Trio amb l'espectacle Cassoles, olles i cançons. Per acabar, el Rei Carnestoltes donarà els premis a les comparses més originals i divertides i hi haurà un berenar per a tots els assistents.