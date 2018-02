Una Transèquia solidària recollirà diners per al nou Hospital de Dia d'Oncologia d'Althaia

El Parc de l'Agulla, el punt d'arribada de la Transèquia (caminant, corrent, en bicicleta o en handbike), ha acollit avui dijous al migdia una participada i animada presentació de la 34a edició, que se celebrarà el proper 4 de març i per a la qual, avui dijous s'han obert les inscripcions online. Fins al matí ja s'hi havien apuntat disset persones. En l'edició de l'any passat hi van participar 4.612 persones, sense comptar els voluntaris ni els menuts de la Minitransèquia.

Xapes enlloc de braçalets



Enguany, la Transèquia vol solidaritzar-se amb el nou Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia d'Althaia. Per aquest motiu, s'afegirà un euro al preu de la inscripció, que es destinarà íntegrament a les obres que s'estan fent a Althaia per millorar aquest servei tan necessari. A més a més, unes xapes amb un cor que vol recordar el lema de la campanya pro nou hospital de dia ("Posem-hi el cor) serviran per identificar els participants amb colors diferents depenent de les modalitats. Aquestes xapes seran necessàries per utilitzar el servei de transport amb autobús i per gaudir dels avituallaments i subtituïran els braçalets dels altres anys.

Participació d'alumnes del Guillem Catà



En la present edició, aquesta activitat lúdica i esportiva iniciada per Jove Cambra Manresa, de la qual en va agafar el relleu el Parc de la Sèquia, vol insistir encara més en el tema del reciclatge, tenint en compte que la Transèquia genera una tona de residus. Per convidar els participants a reciclar més, alumnes del Cicle d'Animació Sociocultural de l'Institut Guillem Catà han preparat una divertida actuació que oferiran el dia de la Transèquia en diversos llocs per on passaran els participants en la qual, convertits en sequiaries del canal d'aigua, els convidaran a tenir cura del medi ambient. Els sequiaries són els encarregats de controlar la sèquia.

En la roda de premsa hi han intervingut Neus Comellas, regidora de Projecció de Ciutat i Festes; Josep Alabern, vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia; Laia Muns, coordinadora de la Transèquia 2018; i Marc Ribas, representant del Grup 365, i Jordi Vidal, representant de les Piscines Municipals de Manresa, que han explicat les diferents modalitats i les novetats en algun tram del recorregut a Sallent en el cas dels que la faran en bicicleta. Entre els presents, hi havia un representant del BBVA CX, un dels patrocinadors més importants, i Antònia Raich, Cap de Servei de Comunicació, Participació i Mecenatge de la Fundació Althaia.



L'any amb més patrocinadors



Alabern ha destacat que és l'any que hi ha més patrocinadors, més de mig centenar. Alhora, ha informat que el pressupost es mourà altre cop al voltant dels 45.000 euros i ha posat de relleu la col·laboració amb Althaia per fer la Transèquia més solidària. Amant de no tocar les coses quan funcionen, ha anunciat que, per tercer any consecutiu, es repetirà la Minitransèquia al Parc de l'Agulla pensant en la canalla de 3 a 12 anys, amb activitats esportives i sobre rodes, tallers, animació infantil, teatre en anglès i un sorteig. Funcionarà d'11 del matí a 2 del migdia i costarà 3 euros. Inclourà esmorzar i els menuts tindran una xapa peersonalitzada.

Muns ha parlat de la col·laboració amb Althaia i, també, quant al tema del reciclatge, ha anunciat que s'utilitzarà vaixella compostable en els avituallaments i que a la Minitransèquia s'eliminaran les begudes ensucrades i es donarà aigua. Ha informat que patrocinadors com Decathlon i Llobet faran els dies 23 de febrer i 1 de març, respectivament, sengles xerrades informatives lligades amb la Transèquia. Ha recordat que per muntar aquesta activitat calen més de 300 voluntaris i ha animat tothom qui vulgui viure la cursa des d'un altre punt de vista a apuntar-s'hi.

Ribas ha recordat les modalitats en bicicleta. Ha remarcat que se serà molt rigorós amb el tema de la seguretat i que qui no porti casc no la podrà fer. Per part seva, Vidal ha parlat dels que fan la Transèquia corrent, prop de 200 l'any passat. Ha apuntat que el límit que s'han posat és de 300 per un tema de logística.

La regidora Neus Comellas ha tancat la presentació destacant els valors que defensa la Transèquia. Ha assegurat que aquesta activitat és un motiu d'orgull per a Manresa i ha agraït la seva implicació als esponsors i patrocinadors.