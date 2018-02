Antonio Baños encoratja des de Manresa a continuar construint la República

No va caldre calefacció, ahir, a l'Espai Òmnium de Manresa, on hi havia comprimides unes dues-centes persones per escoltar el portaveu de Súmate, Antonio Baños. L'exdiputat de la CUP va encoratjar el públic a continuar construint la República Catalana i va llançar un advertiment: «Sense unitat no es podrà aturar la repressió».

Baños havia estat convidat a parlar sobre el paper d'Òmnium en l'eixamplament de l'espai social de la República Catalana i la recepta que va donar no va ser del gust de tothom: «Hem de passar de ser independentistes a republicans».

Una afirmació que en el torn obert de paraules del públic va tenir rèplica: hem de continuar pregonant l'independentisme i fer veure als que no són independentistes que el que hi ha en joc no és la independència sinó la democràcia. Baños va centrar la seva intervenció en el fet que, des del seu punt de vista, tant una cosa com l'altra són indissociables de la construcció de la República Catalana.

Un objectiu que passa per fer una anàlisi realista de la situació actual a Catalunya, que no pot obviar que mai s'havia arribat tan lluny en el procés d'independència de Catalunya, que per arribar fins aquí hi havia hagut una mobilització popular «increïble» que havia anat de bracet d'una acció política «heroica».

«Amb la legitimitat política empresonada i exiliada», Baños va considerar que, ara, li toca fer un nou pas endavant a la societat civil organitzada, que passaria per impulsar més mobilitzacions i amb més intensitat sobre «qüestions concretes i pràctiques».

Mobilitzacions en sintonia amb els valors republicans que permetin «anar guanyant votants no dirigents» de partits no independentistes i que es vulguin sumar a la construcció d'una república sobirana. Baños va demanar no oblidar el patiment de les persones empresonades o exiliades, dels que han perdut patrimoni i dels que estan sent investigats en la causa general que impulsa l'Estat espanyol. Però va assegurar que davant d'això i per recuperar la Generalitat no hi ha cap altra sortida que plantar cara.