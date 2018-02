L'escola ordinària s'obrirà més als alumnes amb necessitats especials el curs que ve

L'aprovació i posada en marxa del decret d'escola inclusiva facilitarà que en els propers 4 anys una cinquantena d'alumnes que abans del decret s'haurien matriculat en una escola d'educació especial, puguin ser escolaritzats en centres educatius ordinaris de la Catalunya Central. El decret afectarà un total de 2.000 alumnes al conjunt de Catalunya, segons fonts del departament d'Ensenyament de la Generalitat.

L'arribada dels alumnes amb necessitats educatives especials als centres ordinaris serà progressiva. S'espera que el curs que ve siguin una dotzena de casos els que es donin a la Catalunya Central.

Amb aquest decret, una part significativa d'alumnat amb necessitats educatives especials podrà fer classe a les aules dels centres ordinaris, però hi haurà alumnes que, per les seves necessitats específiques, seguiran el camí de les escoles d'educació especial.

Els alumnes que ja estan escolaritzats en centres d'educació especial tampoc es veuran afectats pel decret i, per tant, continuaran a les seves aules.

Això serà possible gràcies al suport que els centres educatius rebran d'equips especialitzats de centres d'educació especial proveïdors de serveis i recursos.

L'escola Jeroni de Moragas d'Ampans donarà suport a centres docents de la Catalunya Central. L'escola aportarà els seus professionals experts en l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per fer suport i assessorament als centres ordinaris a l'hora de facilitar la inclusió dels alumnes. La transferència de coneixements es farà efectiva a còpia de treballar juntament amb els professionals que s'han de formar i que tindran l'oportunitat d'observar directament com s'interacciona amb l'alumnat. També faran formacions als centres per tractar temes específics sobre els quals els demanin assessorament.

Alba Cortina, directora de l'escola Jeroni de Moragas, creu que «l'objectiu no és establir terminis, sinó assegurar l'atenció i els recursos necessaris perquè aquests alumnes puguin romandre i participar a les aules com un alumne més, garantint una bona qualitat educativa i uns resultats valuosos i significatius».

Cal tenir molt present, però, que per fer front al nou repte que implica el decret serà necessària una injecció de recursos als centres educatius significativa que permeti disposar del personal de suport necessari per atendre la diversitat.



Amb el vistiplau de les famílies

La presència d'alumnes amb necessitats educatives especials a les escoles ordinàries no és nova.

De fet, pel que fa a l'educació infantil i primària són excepcionals els casos d'alumnes que van a una escola d'educació especial i se circumscriuen a infants amb necessitats de suport extens. Per tant, es pot dir que l'escolarització dels 3 fins als 11 anys ja estava assumida per l'escola ordinària.

On tindrà més impacte la inclusió serà a l'etapa de secundària. La incorporació dels alumnes amb necessitats educatives especials als centres educatius ordinaris serà progressiva, segons el perfil i grau de discapacitat i sempre d'acord amb l'aprovació de les famílies.

Una de les claus perquè aquest nou decret assoleixi l'èxit serà que hi hagi una adequació de multinivell i una personalització dels itineraris educatius, és a dir, que cada alumne pugui assolir els mateixos coneixements de formes diferents.

En definitiva, cal insistir que aquesta inclusió implica que els alumnes amb necessitats educatives especials comparteixin aula amb la resta d'alumnes perquè tinguin les mateixes oportunitats i es faciliti la seva integració social.

Alhora, aquesta inclusió també serà un aprenentatge en valors per a la resta d'alumnes, que podran conviure amb la diversitat.