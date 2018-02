La Transèquia convida els participants a ajudar el nou hospital de dia d'oncologia

g. c.

Participants en la presentació de la 34a edició de la Transèquia, al parc de l´Agulla, ahir al migdia g. c.

La inscripció per participar en la 34a edició de la Transèquia, tant si es fa caminant com corrent, amb bicicleta o amb handbike (modalitat que es manté magrat tenir poca requesta), costarà un euro més. És una quantitat que es donarà íntegrament a la Fundació Althaia per al nou Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia, que s'està habilitant actualment.

La Transèquia, que organitza el Parc de la Sèquia fa cinc anys, tindrà lloc el diumenge 4 de març. Enguany, amb més de 50 espònsors. Més que mai, va informar ahir, en la presentació, Josep Alabern, vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa–Junta de la Sèquia. També va dir que el pressupost es mourà en els 45.000 euros, quantitat que no ha variat en relació amb els anys anteriors.

Justament ahir, dia de la presentació, van començar les inscripcions per Internet. Anticipades (fins al 25 de febrer on-line i fins al 2 de març presencials), costen 6 euros (a peu o amb bici des de Santpedor), 8 (a peu o amb bici des de Sallent) i 11 (a peu, amb bici o corrent des de Balsareny); i 7, 10 i 13 euros el mateix dia. L'any passat, la van fer 4.612 persones: 3.436 caminant, 1.014 amb bici, 159 corrent i 3 en handbike. Sense comptar-hi els voluntaris (300, els mateixos que es necessiten enguany) ni els participants en la Minitransèquia (222).

A banda de l'esmentat euro, la col·laboració amb Althaia es notarà en la identificació dels transequiaires. En lloc dels braçalets habituals, enguany duran una xapa amb un cor, tenint en compte que el lema de la campanya per al nou hospital de dia d'oncologia és «Posem-hi el cor». Cada modalitat tindrà una xapa d'un color diferent, que caldrà portar per usar el servei d'autobús i gaudir dels avituallaments. També en tindran una els participants en la 3a Minitransèquia. Adreçada a infants de 3 a 12 anys, oferirà a la zona de jocs del parc de l'Agulla, entre les 11 del matí i les 2 del migdia, activitats esportives i sobre rodes, tallers, animació infantil, teatre en anglès i un sorteig. L'entrada, de 3 euros, inclourà esmorzar.



Més sostenible

Per a una edició encara més sostenible a nivell de residus (a la Transèquia se'n generen una tona), en els avituallaments s'utilitzaran coberts, plats i gots compostables, i a la Minitransèquia s'han substituït les begudes ensucrades envasades per aigua. A més a més, els alumnes del Cicle d'Animació Sociocultural de l'institut Guillem Catà faran una acció durant la Transèquia per conscienciar els participants sobre la importància de respectar l'entorn.

A banda d'Alabern, van presentar aquesta edició: Laia Muns, coordinadora; Marc Ribas, de 365, empresa dedicada a la cultura de la bicicleta, que va informar dels únics canvis al circuit (el de bici a la zona urbana de Sallent); Jordi Vidal, de les piscines municipals, que va explicar que, tot i no ser una competició, es cronometraran els corredors; i Neus Comellas, regidora de Projecció de Ciutat i Festes, que va destacar els valors que fomenta la Transèquia.