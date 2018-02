La vorera del túnel de la Indústria torna a estar impracticable per l'aigua acumulada

La vorera del túnel del carrer de la Indústria de Manresa ha tornat a quedar inundada a causa de les intenses pluges dels darrers dies, i els vianants que hi passen es veuen obligats a mullar-se els peus o a esquivar els enormes bassals transitant per la calçada. Les filtracions d'aigua que aquest diari ja va denunciar a les acaballes del mes d'octubre passat s'han agreujat amb les precipitacions recents i, tal i com es pot apreciar a les imatges, la vorera s'ha convertit en un rierol.

Les inundacions al pas inferior de les vies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) són un problema que ha quedat pendent de resoldre, tot i les obres d'impermeabilització que va dur a terme FGC per solucionar les filtracions d'aigua que es produeixen per les juntes de l'estructura.

A banda d'haver de passar pel pas inferior esquivant bassals, els vianants es troben amb un segon element que suma perillositat al seu trajecte. Es tracta de la barana que separa la calçada de la vorera i que des de fa 15 dies torna a estar trencada a causa d'un accident de trànsit. Un usuari del túnel, Toni Navarro, ha explicat que la barana ja va quedar malmesa després d'un accident a la tardor i que va ser reparada «abans de Nadal». Ara, un segon accident al mig del túnel ha tornat a fer que l'Ajuntament de Manresa hagi substituït la barana trencada per tanques d'obra que en teoria eren provisionals, però que ja fa quinze dies que hi són. Les tanques grogues, a banda d'estar subjectades entre si només amb brides, ocupen una part de la vorera, i la fan encara més estreta per al pas de traseünts. D'altra banda, la barana fixa està en molt mal estat, amb els suports podrits i corroïts a causa de les contínues filtracions d'aigua i de potassa; i té una alçada que permet que els nens s'hi escolin per sota.

L'Ajuntament de Manresa ja va informar en el seu dia que preveu arranjar la barana del túnel al llarg d'aquest any 2018.