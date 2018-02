El creador del nou 'bitcoin' català, el croat, anuncia una donació a Althaia

La Fundació Althaia de Manresa rebrà per primer cop un donatiu en criptomoneda. Els creadors de la flamant moneda digital de Catalunya, el croat, anuncien un ajut econòmic a l'hospital de dia d'oncologia i hematologia del centre sanitari manresà, que esdevé una de les primeres institucions del país a obtenir un donatiu en la versió catalana del bitcoin. Els creadors de la divisa virtual asseguren que atorgaran aquesta i altres subvencions perquè volen contribuir en projectes solidaris catalans i que tinguin un component social, tot i que també l'objectiu és incentivar l'ús de la moneda.

Un dels seus creadors, l'empresari del sector immobiliari Gerard Duelo, ha anunciat que donaran 15.000 croats, que és el nom de la criptomoneda, el mes que ve en un acte a Manresa. De moment, la divisa digital no cotitza i per aquest motiu no se sap quin és el seu equivalent en euros. «La nostra intenció és començar a cotitzar d'aquí a 30 o 60 dies, i llavors se sabrà quants euros costa. Però el més important és que qui en disposi en faci ús sense haver de canviar-los necessàriament per una altra moneda», afegeix Duelo a Regió7, i assegura que hi ha usuaris de la moneda que estan canviant cinc croats a un euro. Amb aquest equivalència, el donatiu a Althaia seria d'uns 3.000 euros.

Els creadors, que en l'argot dels experts en economia digital s'anomenen els desenvolupadors, estan mantenint negociacions amb agents de canvi d'arreu del món perquè properament el croat cotitzi i se li pugui atribuir un valor en relació amb les altres monedes. «En aquests moments, per exemple, l'hospital de Manresa no podria canviar l'ajut de croats per euros. En el cas que ho volgués canviar per una altra divisa, hauria de trobar algú que volgués comprar amb euros aquesta moneda digital i acordar-ne un preu. En el propers mesos, un cop cotitzi, sí que ho podrà fer, tot i que, si necessita uns serveis o un productes d'una empresa que accepti els croats, no cal canviar-ho per una altra moneda», explica Duelo.

La idea va sorgir d'un grup d'experts del país en economia digital d'àmbits diversos, com de les matemàtiques i la informàtica, a qui uneix l'ideari nacionalista català, tot i que Duelo vol deixar clar que no formen part de cap entitat ni partit polític. «Perquè el croat triomfi és clau que entre els seus usuaris tinguin un sentiment de comunitat», afirma, i afegeix: «Apel·lem que en facin ús les persones que, amb un esperit nacionalista, vulguin fer transaccions al marge dels estats i els bancs, de persona a persona. Ara els bancs cobren una transacció i poden tardar fins i tot dies per fer una transacció». Amb les monedes digitals, la que sigui, és possible fer-ne al marge de les entitats bancàries.

Els desenvolupadors han dissenyat una web i una aplicació a on es poden descarregar moneders virtuals de croats. Cada divisa digital té el seu programari informàtic. «Fins aquí, és com anar al banc, perquè una persona no guarda en un mateix compte cor-rent diners en diferents divises perquè no les podria sumar», indica. La manera d'aconseguir croats és comprar a través d'una altra moneda, com l'euro, o trobar algú que en vulgui cedir gratuïtament.

Hi ha una altra fórmula per aconseguir croats que s'anomena minar, a la qual l'aplicació de la moneda catalana -i la d'altres divises digitals- dóna opció. Minar és un concepte sorgit de l'economia digital. En qualsevol sistema monetari tradicional, els governs simplement imprimeixen més diners quan ho necessiten. Pel que fa a les divises digitals, els diners no es creen sinó que es descobreixen. Milers d'ordinadors de tot el món minen monedes digitals competint entre ells. Els miners obtenen els croats -o la moneda que sigui- com a recompensa a la resolució d'un problema matemàtic en què competeixen milers d'ordinadors en xarxa. «Pot ser que no tothom vulgui ser miner, perquè hi ha una inversió en energia per mantenir l'ordinador engegat perquè constantment pugui aconseguir croats», explica Duelo.

El nom de la moneda es deu a una antiga moneda catalana. L'origen del croat s'ha de buscar a final del segle XIII i principi del segle XIV. Deu la seva existència al rei Pere II el Gran (Pere I de València, Pere III d'Aragó), que l'encu-nya per primera vegada a l'agost del 1285, i que roman vigent fins pràcticament al segle XVIII.

L'empresari català que fa bandera del croat assegura que l'aparició de les criptomonedes significa una «autèntica revolució» que canviarà el món de les divises a arreu.