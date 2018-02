Menys carrosses i més públic a la rua de la cinquena Carnavalada de Manresa

La cinquena Carnavalada a la manresana va tenyir de color i festa ahir a la tarda la capital del Bages. Estrenant recorregut però amb menys carrosses que en anteriors ocasions, la rua va començar a la plaça Espanya encapçalada pels tabalers de Xàldiga. Al seu pas per Crist Rei els esperava un bon grapat de públic, alguns es van afegir a cercavila que va continuar Passeig avall. La carrossa de Xàldiga, la més gran i presidia per la Reina Carnestoltes, va tenir un petit incident quan a l'alçada del Restaurant Passeig es va enganxar en una de les veles de la terrassa de l'establiment, un fet que va quedar en tan sols una anècdota. A mesura que la cercavila avançada s'hi anaven sumant gent disfressada, alguns fins i tot duien la seva mascota disfressada.



Entre les comparses que van participar a la Carnavalada hi havia una comparsa de meduses que van ser les guanyadores en la seva categoria, mentre que en l'apartat de carrosses es va premiar un grup de trolls. Més públic que d'altres anys pels carrers i molta gent amb disfresses individuals. Dimonis, pirates, bombers, bruixes, personatges de còmic, superherois, princeses i moltes disfresses d'animals.



Com a novetat, enguany hi havia un animador que feia participar a tothom, tant els que anaven a la rua com els que l'observaven des de fora. Un cop a l'alçada del Teatre Conservatori, la Carnavalada va continuar per la Muralla del Carme, Plaça Infants, Joc de la Pilota i carrer Sobrerroca, arribant fins a la plaça Major on es va fer el fi de festa i el lliurament de premis.